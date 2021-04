Amici 2021, Deddy piange sul letto di Rosa: “Ma che mi ha fatto”

Giorni difficili per Deddy ad Amici 2021 senza Rosa Di Grazia. La ballerina è stata eliminata nella scorsa puntata del Serale, lasciando solo in casetta il suo fidanzato. Solo si fa per dire, perché Deddy può contare su altri compagni di avventura e lo ha capito anche in questa occasione. Nel daytime di oggi su Italia 1 il pubblico ha avuto modo di vedere uno sconsolato Deddy che piange sul letto di Rosa. Prima però è scoppiato in lacrime seduto sul divanetto in cucina. Sangiovanni se ne è accorto e gli ha chiesto se fosse triste, capendo il momento. Deddy ha confermato, poi ha passato un po’ di tempo per conto suo.

Alla fine si è ritrovato in verandina con Aka7even e a lui ha confidato: “Mi pesa proprio la sua assenza”. Aka lo ha consolato dicendo che è normale questo suo stato d’animo, ma che deve essere felice di aver trovato l’amore. D’altronde Rosa è fuori che lo aspetta, se lo sono detti fino all’ultimo minuto insieme. Anzi, dovrebbe lottare ancor di più e puntare alla vittoria, vincere anche per lei. “Non ti vorrebbe vedere triste”, ha aggiunto Aka7even. Le parole del cantante però non hanno avuto l’effetto sperato…

Poco dopo infatti Aka ha trovato Deddy in lacrime sul letto di Rosa. Gli è stato vicino, consigliandogli di staccarsi da quel letto altrimenti sarebbe stato peggio. Quindi Deddy si è alzato e si è asciugato le lacrime. Ma le lacrime sono tornate a rigare il suo volto quando ha trovato la felpa con il profumo di Rosa. “Ma che mi ha fatto, guarda quanto mi sono innamorato”, ha commentato tra sé e sé. Nel daytime di Amici 2021 Deddy si è ritrovato ancora una volta in veranda con Aka7even.

“Non so come sono arrivato a stare in questa situazione”, ha confessato Deddy all’amico lasciando intendere quanto sia innamorato di Rosa. Aka lo ha visto molto abbattuto, temendo che avrebbe mollato quindi lo ha incoraggiato a non mollare proprio adesso. Deddy ha detto che non ne aveva intenzione, che erano solo momenti e che lo farà per Rosa. Ritrovare la felpa con il suo profumo è stata una mazzata, ha spiegato ad Aka.

Rosa parla di Deddy dopo Amici: “Sono innamorata, continuerà anche fuori”

Nel frattempo Rosa dopo Amici parla sempre di Deddy nelle sue interviste. Oltre a fare il tifo per lui, oggi a Comingsoon ha raccontato che loro si sono sempre sostenuti nella scuola. Sono diventati il punto di riferimento l’uno dell’altra e con il tempo hanno capito di essere più simili di ciò che pensavano. Tra loro è stato un crescendo: