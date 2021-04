L’eliminata della terza puntata del Serale si è raccontata in una lunga intervista: il consiglio di Lorella, la critica alla maestra e per chi fa il tifo

Rosa Di Grazia dopo Amici 2021 si è raccontata in una intervista a TV Sorrisi e Canzoni. Ha ripercorso tutta la sua vita con la danza, dal primo passo sin da piccola. Una passione che le ha trasmesso una sua zia materna, una passione così forte che la spinge a non mollare mai. Non ha mai avuto “sbandate” per altri sport: nella sua vita c’è sempre stata solo la danza. Ha anche insegnato modern contaminato per qualche mese prima di entrare ad Amici. Poi ha parlato di Lorella Cuccarini, che ringrazierà sempre per aver creduto in lei sin dal primo momento.

“Dopo l’uscita mi ha detto di essere ‘una spugna’, di non smettere mai di imparare”, ha raccontato la ballerina sulla sua insegnante. Per lei Amici è stata una rivincita e ha confermato che Elena D’Amario rimarrà il suo idolo, la sua fonte di ispirazione. Rosa ha ritenuto un onore poter lavorare con il suo idolo nella scuola e per lei è diventata un punto di riferimento. A proposito della maestra Alessandra Celentano, che le ha reso la permanenza nella scuola complicata, la ballerina ha svelato che era pronta a tutto. Sapeva che si stava esponendo a un pubblico vastissimo e che non si può piacere a tutti, ma non ha mai avuto paura dei giudizi. E sulla Celentano ha aggiunto:

“La maestra Celentano l’ho sempre stimata e continuerò a farlo, è sempre stata onesta e ha detto il suo pensiero come io ho detto il mio, anche io ho il mio carattere e spesso o mi ami o mi odi. Ma sono stati i modi e le parole. Visto il rapporto tra maestra e ragazza di vent’anni alcune cose potevano risultare umilianti”

Non ha intenzione di mollare, come ha sempre detto. Non mollerà neanche dopo le critiche della Celentano o del pubblico, da grande vuole vivere di danza e niente e nessuno potrà impedirglielo. Le piacerebbe anche lavorare in televisione, ma non ambisce a fare la velina ha specificato. Ha anche parlato del suo fidanzato Deddy, e per amore è stata fatta un’eccezione al regolamento:

“Deddy è stato qualcosa di inaspettato, entrambi siamo entrati con un obbiettivo, lui la musica, io la danza. Ci siamo incontrati ed è scoppiato un amore. Credo nel destino. Mi sono innamorata di lui perché abbiamo avuto delle esperienze simili in passato. Deddy è vero, sincero, genuino, pieno di valori”

Non è mancata la domanda di rito: chi pensa che sarà il vincitore di Amici 2021? La risposta di Rosa ha spiazzato più di qualcuno sui social, soprattutto per quanto riguarda il circuito danza:

“Spero con tutto il cuore che vinca Deddy. Per la danza, mi farebbe piacere se vincesse Martina, io e lei abbiamo avuto un percorso simile. Certo non voglio essere ipocrita e falsa, speravo di vincere io!”

Rosa e Martina sono spesso finite nel mirino delle critiche del pubblico perché, secondo molti, meritavano meno di altri di arrivare al Serale e proseguire. Se davvero Martina dovesse vincere Amici, come Rosa si augura, il pubblico probabilmente scenderebbe in piazza per protestare, visti gli altri ballerini in gara. L’uscita di Tommaso Stanzani, considerato uno dei più bravi della classe, ha sconvolto tutti, ma ci sono ancora Giulia, Samuele e Alessandro che secondo il pubblico meriterebbero di vincere. Probabilmente Rosa ha fatto i nomi di Deddy e Martina con affetto, ma c’è chi si aspettava una maggiore oggettività almeno nella danza.

Rosa che vorrebbe Martina vincitrice si conferma l'unica incapace di riconoscere il vero talento anche al di fuori di una gara che la riguarda in prima persona. #Amici20 — to be honest, idk (@ssoselftisfied) April 8, 2021

rosa amore per la prima parte ti posso pure capire perché è il tuo ragazzo quindi vabbe sei di parte…ma martina? ma tu a quale programma hai partecipato? (non ho nulla contro martina ma bisogna essere OGGETTIVI) #Amici20 pic.twitter.com/IRW1JTZlMn — s :/ (@sandroovanni) April 8, 2021

Cioè dentro ci sono Sam Giulia Ale e Serena… e per Rosa deve vincere Martina ah ok ma quindi capisci qualcosa nella vita eh, sicuro #amici20 — emily (@harmon1712) April 8, 2021