Amici 2021, Deddy e Rosa si sono lasciati: l’indiscrezione svela il motivo

I due ex concorrenti del talent show di Maria De Filippi non formerebbero più una coppia: vari dettagli hanno fatto sperare i fan, ma ora pare che il cantante abbia confermato la rottura

Pare sia davvero finita tra Deddy e Rosa Di Grazia dopo Amici di Maria De Filippi. Nel talent tra loro era sbocciato l’amore, che aveva appassionato molti telespettatori. L’uscita della ballerina dal programma ha provocato un fortissima reazione nel cantante, che non ha trattenuto le lacrime. La trasmissione ha permesso loro di trascorrere altre ore insieme. Il mattino dopo Rosa ha definitivamente lasciato la famosa casetta. Il pubblico ha sperato di rivederli insieme una volta finito il talent, ma così non è stato.

Sui social entrambi mantengono il silenzio sulla questione e la Di Grazia non sta condividendo nulla da tempo sul suo profilo Instagram. Non solo, nella sua intervista a Verissimo, Deddy aveva già fatto intendere che c’è stato uno stop nella loro relazione. In queste settimane, però, vari dettagli hanno portato i fan a sperare in un colpo di scena. Rosa è stata avvistata in un locale mentre cantava Zero Passi, il brano dell’ex concorrente di Amici. Il video, che ha fatto in poco tempo il giro del web, ha continuato ad accendere le speranze.

Ora, però, arriva un’indiscrezione che, invece, confermerebbe che Deddy e Rosa si sono lasciati. Una lettrice de Il Vicolo delle News avrebbe incontrato il cantante in un locale a Roma, in zona Montesacro. Come è possibile vedere anche nelle foto, Deddy si trovava in compagnia del ballerino Alessandro Cavallo. La ragazza avrebbe approfittato di questa situazione per chiedere al cantante il motivo per cui ha lasciato Rosa. “Ma già lo sanno tutti?”, avrebbe chiesto Deddy di fronte alla domanda della fan.

A questo punto, il cantante avrebbe svelato di aver preso lui la decisione di chiudere questa relazione. Ma per quale motivo? Come aveva già rivelato, ha attualmente molti impegni lavorativi. Ed è proprio per il lavoro, che Deddy avrebbe detto a Rosa “di lasciar perdere”. La fan, però, racconta che in questa risposta il cantante non è apparso molto convinto. Alla ragazza è sembrato che l’ex concorrente del talent di Canale 5 avesse molto altro da dire.

Si tratta di una testimonianza che potrebbe deludere non poco i fan che hanno sempre sostenuto la coppia composta da Deddy e Rosa. Pare che la loro storia d’amore sia giunta al capolinea e che fuori dal talent non ci sia stato modo per loro di andare avanti. La decisione sarebbe arrivata dal cantante e questo è un dettaglio che il pubblico aveva già messo in conto, dopo le dichiarazioni rilasciate nel salotto di Silvia Toffanin.

Nel frattempo, dopo la fine del talent, è nata una coppia, composta da Raffaele Renda e Martina Miliddi. La loro storia, però, sin da subito ha attirato non poche critiche da parte dei telespettatori.