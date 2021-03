Maria De Filippi ha dato inizio alle danze del secondo Serale di Amici 2021 con una battuta davvero inaspettata! Tutto è successo nei primi minuti di serata, quando Maria ha interpellato Alessandra Celentano. Per rompere il ghiaccio ha chiesto all’insegnante di danza classica di rispondere a una sua domanda, quindi l’ha stuzzicata un po’ come fa spesso e volentieri. Sapendo di ricevere una risposta, Maria ha chiesto alla Celentano quale dei tre giudici le sta meno simpatico. Le tre poltrone rosse sono occupate da Stash, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto. La maestra è andata dritta su Stefano!

Alessandra ha fatto il nome del ballerino perché nella scorsa puntata ci sono stati dei battibecchi tra loro, quindi sull’onda del gioco. Infatti De Martino è stato allo scherzo e ha risposto che la Celentano mentiva sapendo di mentire. La padrona di casa ha proseguito il gioco tra i due, fino a quando Stefano ha affermato che è in questo modo che nascono le migliori storie d’amore di solito! Maria ha subito fermato il suo giudice: “No, Stefano no!”.

Naturalmente la conduttrice sorrideva rispondendo a Stefano, quindi tutto è rimasto sul piano del gioco insomma. Emanuele Filiberto ha ironizzato a sua volta e ha sussurrato al giudice che ne ha avute già troppe di storie d’amore. Ma Maria non si riferiva agli amori in generale di Stefano, bensì a quelli nati nella scuola. Infatti ha aggiunto: “Qua abbiamo già dato Stefano!”. Insomma, nella scuola di Amici ne ha avuti già un po’ di flirt e storie d’amore nate. Una battuta che ha scatenato l’ilarità generale in studio, ma anche sui social in tanti hanno sottolineato quanto avvenuto.

Stefano ha avuto una storia con Emma Marrone quando erano allievi di Amici – che ancora fa sognare -, poi invece si è innamorato di Belen Rodriguez. Nel frattempo si è mormorato di un flirt con Giulia Pauselli, quando lei era allieva e Stefano nei professionisti. Questi sono almeno quelli saltati fuori, negli anni in cui è stato professionista magari ci sono stati altri flirt quando non era impegnato. Ma già tre gossip bastano per giustificare la battuta di Maria sugli amori di Stefano De Martino stasera!