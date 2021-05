Aka7even e Anna Pettinelli ad Amici 2021 hanno lanciato il tormentone: “Ciuccio e presuntuoso”. La prima volta che la professoressa ha chiamato così il suo allievo sui social i fan del programma si sono scatenati, divertiti da questa espressione. Oggi c’è stato il ritorno di “ciuccio e presuntuoso”, ma stavolta Aka non ha reagito per niente bene. Nel daytime è andato in onda il nuovo guanto di sfida della Pettinelli contro Sangiovanni, sulle note di She di Elvis Costello. Niente sfida sulle barre, ma i due cantanti dovranno comunque scrivere qualcosa di personale attuando lo spoken word, ovvero un parlato.

Secondo Anna questo guanto metterebbe in evidenza non solo il talento e la voce di Aka7even, al contrario di Sangiovanni che secondo lei non sarebbe bravo a cantare, ma non solo. Non ci ha girato molto intorno in verità nel dire che, sempre secondo lei, quando Sangiovanni parla/canta non si capisce nulla: “Sarà costretto a parlare e sullo spoken lui biascica, tu no”. Inutile dire che queste parole hanno fatto infuriare i fan del cantante di Zerbi, intanto Aka7even non è convinto che sia un guanto a suo favore. Anzi, lui pensa che sia un punto facile per il suo avversario. Luca non si è tirato indietro nel fare questo guanto ma ha manifestato delle perplessità. Dato che ne ha parlato sia in casetta sia a lezione con la vocal coach, gli hanno dato la possibilità di confrontarsi anche con l’insegnante.

Aka7even e Anna Pettinelli hanno parlato al telefono, lui ha manifestato in modo tranquillo i suoi dubbi e l’insegnante si è sentita in pratica sfiduciata. Ha l’impressione che Aka non si fidi delle sua decisioni, mentre lei ha assegnato questo guanto non a caso. Quindi gli ha ridetto: “Tu sei sempre il solito ciuccio e presuntuoso”. Tornato in casetta dopo il confronto, Aka7even era teso come una corda tant’è che appena Giulia gli ha chiesto cosa fosse successo lui ha iniziato a parlare a ruota libera. Non gli è per niente piaciuto sentirsi dire per la seconda volta “ciuccio e presuntuoso”. Queste le sue parole:

“Sta cosa mi manda in bestia. Mi manda in bestia. Io presuntuoso? Per dire la mia devo essere presuntuoso? Mi sto trattenendo. La cosa che ha saputo dire è ciuccio e presuntuoso. Non posso più dire la mia. Non mi ha lasciato parlare e mi ha detto che sono ciuccio e presuntuoso. Presuntuoso non lo tollero, neanche mia mamma in 20 anni me lo ha mai detto. È la seconda volta che me lo dice”

Aka7even ha spiegato a Giulia e Sangiovanni che non ne faceva una questione di autostima, come ha pensato la Pettinelli. Voleva solo esprimere il suo punto di vista, da parte sua era solo un semplice confronto. Pensare che sia un punto facile per Sangiovanni non significa che lui si senta scarso, ha spiegato. Lui si impegnerà e lo preparerà ai massimi livelli. Nel confronto invece si è sentito attaccato da Anna Pettinelli: “Era una conversazione normale. Era cercare di capire, non essere attaccato. Passa un abisso tra il non fidarmi e dire un punto di vista”.

Tornato a lezione con la vocal coach, Aka7even era ancora arrabbiato per il “ciuccio e presuntuoso” e non lo ha nascosto. Questa definizione proprio non gli andava giù, lui non sente affatto di essere una persona presuntuosa. Sul guanto di sfida stava semplicemente dicendo un suo punto di vista. Come reagirà Anna Pettinelli a questo sfogo di Aka7even?