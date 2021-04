Amici 2021, Aka7even: “Mi devo esibire al circo?”, polemica contro Arisa

La professoressa ha deciso di lanciare un nuovo guanto di sfida, a suo dire solo per mettere in risalto Raffaele e non per mettere in difficoltà gli altri

Arisa ha lanciato un guanto di sfida ad Aka7even per il prossimo Serale di Amici 2021. La professoressa ha scritto nella sua lettera di voler mettere Raffaele contro Aka7even al solo scopo di far esprimere il suo allievo il più possibile. Come sostengono sia lei sia Lorella Cuccarini, i loro guanti non vorrebbero mettere in difficoltà gli altri ma solo valorizzare i loro allievi. Peccato che chi riceve i loro guanti si senta, invece, messo in difficoltà. La stessa cosa ha detto oggi Aka, dopo aver scoperto in cosa consiste il guanto contro Raffaele. Arisa vuole metterli uno contro l’altro con un’esibizione in cui cantano e ballano sulle note di Never Really Over di Katy Perry.

Aka7even non l’ha presa bene, perché il ballo non fa parte del suo mondo. Inoltre ha contestato il fatto che i giudici debbano tenere conto anche della coreografia eseguita, non solo della parte canora dell’esibizione. Non a caso faranno lezione con l’assistente di Stéphane Jarny, il direttore artistico del Serale. Quindi ha iniziato a sfogarsi con chiunque gli capitasse a tiro. Luca ha spiegato che ballare non fa parte del suo mondo artistico, che non lo ha mai fatto. Inoltre ha fatto presente di essere in un momento molto difficile del percorso e quasi in crisi con sé stesso, quindi non gli sembra giusto aggiungere ulteriore difficoltà. E poi ha sbottato:

“Non vogliamo umiliare e denigrare gli altri, min..a. Guanti di sfida per fare l’esibizone al circo. Mi devo esibire al circo o ad Amici di Maria De Filippi? Io questo non capisco. Al circo mi devo esibire. Mo mettiamo tutti i cantanti a ballare grazie ad Arisa”

Non contento, Aka7even è andato avanti con la polemica dicendo che non è una sfida equa come invece Arisa l’ha presentata. Ha pure fatto ironia sul fatto che la squadra Arisa-Cuccarini si presenti come la squadra dei più corretti e alla fine non lo sono, secondo lui. Insomma, non è sembrato molto felice di questo guanto di sfida ma non è detto che lo accetterà. Per Aka sarebbe stato più giusto presentarla come una sfida di canto con aggiunta di una sequenza di passi e non come una sfida di canto e di ballo. Tancredi gli ha fatto presente che potrebbe rifiutare il guanto.

Anna Pettinelli si è collegata con il suo allievo e ha spiegato che deve lasciare da parte le lamentele. Cosa già fatta presente in un durissimo e furibondo rimprovero dei giorni scorsi. La professoressa ha spiegato che vedranno com’è la coreografia, poi decideranno se accettare o rifiutare il guanto.