Amici 2018: Alex Britti in lizza per diventare un nuovo professore della scuola

Amici di Maria De Filippi, Paola Turci lascia: Alex Britti potrebbe prendere il suo posto

Continuano i preparati per il grande ritorno della nuova edizione di Amici. Il talent show di Maria De Filippi, come forse già molti sanno, quest’anno si presenterà ai telespettatori con vesti e dinamiche nuove. Il primo cambiamento, nello specifico, riguarda il cast dei professori. La produzione, infatti, pare stia valutando di sostituire alcuni di loro (o forse tutti) con dei nomi nuovi al pubblico di Amici. Secondo il settimanale Chi, per esempio, è ormai sicuro l’addio di Paola Turci (a cui seguirà probabilmente anche quello di Giusy Ferreri). Chi prenderà il suo posto? Pare che al momento in lizza per il ruolo ci sia proprio Alex Britti.

Alex Britti professore di Amici di Maria De Filippi? L’indiscrezione sul nuovo cast dei professori

“Inizia a formarsi la nuova classe dei professori di Amici di Maria De Filippi” è stato scritto oggi nella rubrica Chicche di Gossip di Chi. “Tra i nuovi innesti” è stato poi aggiunto “Si sta valutando l’ingresso di Alex Britti, musicista apprezzato dalla conduttrice”. Chi lascia definitivamente e pare anche ufficialmente è invece Paola Turci. Sul suo addio si era già parlato in queste settimane e, al momento, tutte le indiscrezioni trapelate non fanno altro che confermarlo.

Amici di Maria De Filippi: Stefano De Martino da ballerino a professore di danza?

L’addio definitivo di Stefano De Martino al day time di Amici aveva decisamente lasciato l’amaro in bocca ai fan della trasmissione. Recentemente, però, voci sempre più insistenti hanno parlato di un possibile coinvolgimento del ballerino all’interno del talent o come professore o come giudice al serale. Intanto, però, pare che l’ex marito di Belen Rodriguez sia stato completamente assorbito da un altro progetto: un docufilm sulla sua vita. Riuscirà a far conciliare tutti gli impegni?