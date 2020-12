Amici 20, la sorpresa di Natale degli allievi (e Marcello torna a condurre)

I cantanti e i ballerini dell’edizione 2020-2021 hanno registrato una puntata per Witty con delle esibizioni speciali: duetti e passi a due, ma non solo

Marcello Sacchetta ha presentato lo speciale di Natale di Amici 20. I ragazzi infatti si sono esibiti al centro dello studio, vuoto, per tenere compagnia ai loro fan anche in questo giorno di festa. Ed è stata un’emozione forte non solo perché i fan hanno avuto modo di vedere esibizioni su esibizioni anche oggi, sentendo magari meno la nostalgia dell’assenza di Amici nel palinsesto, ma anche perché Marcello ha condotto lo speciale. Il ballerino non è più alla conduzione del daytime, né fa parte del corpo di ballo, ma c’è.

Marcello è presente come coreografo e non solo quest’anno, e i ballerini possono contare su di lui. Ma il pubblico è ben felice di rivederlo anche alla conduzione: i daytime con Marcello e Stefano De Martino, e poi con Lorella Boccia e Paolo Ciavarro, sono ricordi praticamente indelebili. Si tratta di un caso eccezionale però: quando la scuola riaprirà i battenti dopo le festività natalizie Marcello tornerà in sala. E il daytime continuerà ad avere la voce narrante di Maria De Filippi. Intanto però i fan hanno avuto modo di ritrovare Marcello nella puntata speciale su Witty Tv.

Il ballerino ha aperto lo speciale dicendo che gli allievi hanno deciso di esibirsi per tenere compagnia ai loro fan. Si tratta di un Natale diverso, da passare con poche persone. Proprio per questo hanno scelto di registrare uno speciale: “Siamo tutti in lockdown. E per passare queste feste con un po’ di leggerezza noi di Amici abbiamo deciso di salire sul palco. E di divertirci un po’”. In questa puntata, disponibile su Witty Tv e che dura un’ora, si sono esibiti tutti gli allievi. Cantanti e ballerini hanno avuto a disposizione due esibizioni a testa.

Ma ci sono stati anche dei duetti: Sangiovanni ed Enula hanno dato inizio alle danze. Anche rosa e Riccardo hanno presentato un passo a due. Esa invece si è esibito accompagnato da Aka7even al pianoforte e da Rosa che ha ballato. Aka7even ha accompagnato anche Raffaele al pianoforte. Samuele ha danzato sulle note di un inedito di Raffaele. Giulia e Samuele hanno ballato insieme. Giulia si è anche esibita mentre Leonardo cantava. C’è stata anche un’esibizione di Aka7even, Samuele e Martina.

Insomma, i ragazzi hanno presentato delle esibizioni di coppia molto interessanti. E per raggiungere poi quota almeno due esibizioni ci sono state anche delle esibizioni singole degli allievi. Tra un’esibizione e l’altra, Marcello ha chiesto a chi si era appena esibito cosa significasse per lui o lei quella coreografie o quella canzone.