Amici 20: Sangiovanni beffa Aka7Even, la posizione nelle classifiche 2021

Sfida in cima alle chart per i due ex allievi della scuola di spettacolo di Maria de Filippi: ecco come si sono posizionati

FIMI, la Federazione dell’Industria Musicale Italiana, ha pubblicato quest’oggi le classifiche di fine 2021 con il dettaglio di tutti gli album e i singoli più venduti dell’anno appena trascorso. Non ci sono particolari sorprese, a dire la verità, ma più di qualche conferma direttamente dal mondo di Amici 20.

Partiamo innanzitutto dalla classifica dei singoli: Sangiovanni è in questo senso il vero dominatore del 2021 grazie al brano tormentone Malibu, diventato una hit soprattutto grazie a TikTok e Instagram. Il pezzo è stato il brano più rappresentativo del percorso dell’artista ad Amici e l’ha portato ad un passo dal trionfo. Subito dietro di Sangiovanni, in seconda posizione, troviamo Mi fai impazzire di Blanco e Sfera Ebbasta, mentre il podio lo completa Mille, il tormentone di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti.

Le soddisfazioni per Sangiovanni, in ogni caso, non finiscono qui. Il celeberrimo brano Lady, interpretato fino allo sfinimento ad Amici 20, è infatti riuscito a piazzarsi al nono posto. In questo modo, nella classifica FIMI di fine 2021 Sangiovanni può dire di avere ben due canzoni in top 10. L’artista vicentino, alla luce di questi risultati, “beffa” così il collega Aka7Even. Luca Marzano si è infatti dovuto accontentare in un 14° posto in classifica singoli grazie alla scatenata hit Loca. Sempre Aka è presente in 29° posizione con Mi Manchi.

Sangiovanni, fra le altre cose, stacca di netto Aka7Even anche nella classifica degli album di fine anno. Il suo primo vero disco omonimo si è infatti posizionato in seconda posizione, dietro a Taxi Driver di Rkomi e davanti a Teatro d’Ira Vol 1 dei Maneskin. Aka7even invece rimane indietro, piazzando il suo primo disco omonimo in 18° posizione. L’unico altro ex allievo di Amici a raggiungere risultati simili è Deddy, 20* fra gli album con Il Cielo Contromano e 56° nei singoli con 0 Passi.

Aka7even e Sangiovanni, vi ricordiamo, si ritroveranno a brevissimo sullo stesso palco. Entrambi gli artisti usciti dalla scuola di Amici 20 parteciperanno dall’1 al 5 febbraio prossimo al Festival di Sanremo 2022, il terzo di fila condotto da Amadeus. Sul palco dell’Ariston Sangiovanni presenterà il brano Farfalle. Il collega Aka7even, invece, interpreterà la canzone Perfetta Così.