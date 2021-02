Amici 20, Rosa come Aka7even: la scelta non convince, è scontro

La ballerina si è proposta per andare in sfida dopo che lo ha fatto anche il suo fidanzato Deddy: il cantante di Yellow era stato criticato per aver fatto la stessa cosa con Martina

Ad Amici 20 non passano due giorni senza scontri nella casetta: una scelta di Rosa Di Grazia oggi ha scatenato la reazione di Aka7even. Nel daytime di oggi Anna Pettinelli ha messo gli occhi, anzi le orecchie su un cantante negli ultimi casting di Amici. Visto che c’è stato un precedente con Alessandra Celentano, anche la Pettinelli ha chiesto un banco in più, senza passare da una sfida. Non tutti erano d’accordo e ovviamente la questione è stata messa ai voti prima di una decisione da parte della produzione. Prima di votare, però, Deddy ha espresso la volontà di andare in sfida, quindi ha chiesto implicitamente ai suoi compagni di votare “no” per il nuovo banco.

Una volta raggiunto il risultato, Maria De Filippi ha chiesto conferma a Deddy sulla candidatura per la sfida. Lui ha confermato, ma intanto si è aggiunto anche Esa. Entrambi hanno voglia di mettersi in gioco e avere conferme in più prima di affrontare il Serale. Allo scadere del tempo anche Rosa si è candidata dicendo di voler andare in sfida per lo stesso motivo. Questa scelta della ballerina ha fatto subito scattare in piedi Aka7even: lui ha fatto lo stesso per Martina. Quando era stato il cantante a fare una scelta d’amore, nel tentativo di salvare la fidanzata dalla sfida, non sono mancate le critiche.

Così Aka ha chiesto come mai in questa occasione la casa non ha mormorato allo stesso modo su Rosa, fidanzata con Deddy. Quest’ultima si è difesa dicendo che non è la stessa cosa: la sua scelta è diversa da quella di Aka, secondo lei. Ha parlato anche del fatto che in quella occasione la sfidante, ovvero Serena, e la Celentano avevano indicato Martina e Rosa come sfidanti. Stavolta invece è Deddy a essersi candidato, come Esa, per cui dal suo punto di vista sarebbe diverso soprattutto per questo motivo. Aka ha accusato Rosa di essere incoerente, lei ha risposto che è un suo pensiero e che avrebbe dormito comunque serena, pure sapendo che secondo Aka è incoerente. Nello scontro i due non si sono risparmiati.

“Lo spettacolo fallo a casa tua, siediti, basta”, ha urlato Rosa ad Aka cercando di fermare subito lo scontro. Il cantante non era della stessa idea e ha continuato a spiegare le sue ragioni. Ha chiesto infatti come mai non ci sia stato lo stesso chiacchiericcio che c’è stato su di lui. Solo Rosa però ha risposto ad Aka: entrambi hanno spiegato le loro ragioni, ma senza trovare un punto d’incontro.

Anche Deddy non ha gradito questa scelta di Rosa, va specificato: secondo lui candidarsi toglierebbe a lui delle possibilità di essere scelto per la sfida. Insomma, avrebbe preferito maggiore appoggio nella sua decisione da parte della fidanzata. Certo è che se Rosa avesse fatto tutto davvero solo come concorrente di Amici 20 e non come partner, allora ha tutto il diritto di candidarsi come lo hanno fatto Deddy e Esa.