Amici 20, quando inizia il Serale: al via il mercoledì sera? Anticipazioni

L’inizio del Serale di Amici 20 è una delle anticipazioni più attese dal pubblico del talent show. Nella puntata del sabato pomeriggio di ieri è stata la stessa Maria De Filippi a dire che mancano circa quattro settimane all’inizio del Serale. Non aveva fatto accenni alla data precisa, ma stamattina si rincorrono le news in merito e non tutte riportano lo stesso giorno come debutto del Serale di Amici 2021. Una cosa è certa: non inizierà a fine marzo, come era invece circolato precedentemente. Si era parlato infatti di sabato 27 marzo 2021, ma non coinciderebbe con i tempi indicati dalla De Filippi. Una cosa è certa: non sarà questo il giorno scelto.

Ma quando inizia il Serale di Amici 20, allora? Ebbene, la prima ipotesi è sabato 20 marzo, come anticipato da Tv Blog. Le loro anticipazioni hanno riportato inoltre che il Serale sarà composto da nove puntate in prima serata, e se così fosse la finale sarebbe a metà maggio. Ma in attesa di conferme e di annunci ufficiali da parte della produzione di Amici, c’è un’altra data in ballo.

Bubinoblog infatti sembra certo che invece la partenza sarà anticipata rispetto al 20 marzo. E sarebbe un inizio un po’ insolito perché non in prima serata di sabato. Il Serale di Amici 20 potrebbe iniziare infatti di mercoledì sera, precisamente il 10 marzo 2021. Non è chiaro se verrebbe così confermato al mercoledì oppure si sposterà al sabato sera quando finirà C’è Posta per Te. L’ultima puntata dell’attuale programma del sabato sera di Maria De Filippi si concluderà il 20 marzo, e questo va in contrasto con l’altra ipotesi.

Il Serale di Amici 20 allora potrebbe debuttare il mercoledì sera e poi spostarsi al sabato sera. Il 10 marzo si sposerebbe perfettamente con quanto detto da Maria nella puntata di ieri, ovvero che mancano quattro settimane al Serale. In attesa di scoprire la data d’inizio ufficiale, i concorrenti hanno scoperto la novità più importante per loro: non c’è un numero di posti limitato. Tutti possono accedere al Serale, e tra i giudici a dare voti nelle sfide potrebbero esserci due ex amatissimi volti di Amici.