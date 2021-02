Nel daytime di Amici 20 di oggi, nella striscia in onda su Italia 1, è andata in onda la seconda esibizione di Rosa Di Grazia. La ballerina ha danzato la coreografia preparata con Thomas Signorelli, un coreografo esterno voluto da Lorella Cuccarini. Quest’ultima ha chiesto alla produzione di avere come ulteriore strumento di valutazione una settimana di lavoro con dei professionisti esterni per i suoi tre allievi. Rosa, Alessandro e Martina lavoreranno per una settimana, alternandosi e non tutti insieme, con dei coreografi esterni. La prima a sperimentare questa iniziativa della Cuccarini è stata Rosa, che la settimana scorsa ha incontrato proprio Signorelli.

C’è stata una enorme polemica, però: Rosa infatti ha già lavorato con Signorelli in passato. Il pubblico si è sentito in un certo senso preso in giro, dato che il professionista dà un giudizio importante sugli allievi. Avendo già lavorato con lei, era scontato che a Signorelli piacesse Rosa come danzatrice. Nella puntata registrata venerdì scorso, e che è andata in onda fino a oggi, Maria De Filippi ha subito fatto chiarezza sulla questione. Ha infatti chiesto a Signorelli se conoscesse già Rosa. Lui ha risposto in modo affermativo. Ha inoltre spiegato che la ballerina ha avuto un ruolo marginale in quella occasione a Italia’s Got Talent, in cui ha affiancato i professionisti

Lorella Cuccarini pare fosse all’oscuro di questi pregressi: “L’ho scoperto dopo. Non pensavo ci fosse stato un rapporto”, ha detto. Tutto chiarito insomma, anche se la stessa Rosa avrebbe potuto far presente di aver già lavorato con Signorelli. Magari è stato un lavoro diverso all’epoca, ma si presume che si siano già incontrati in sala prova. E infatti il coreografo ha dato un giudizio positivo su Rosa. Le ha ricordato che ha dei limiti tecnici, ma tutto sommato l’ha promossa. Secondo Signorelli Rosa può ambire a un futuro nel mondo della danza dopo Amici.

Terminato questo momento, però, Veronica Peparini ha chiesto la parola per rimproverare la sua collega. Secondo Veronica infatti Lorella avrebbe potuto chiedere a lei di assegnare una coreografia a Rosa, lasciando chiaramente intendere che il suo stile si avvicina molto a quello di Signorelli. Allo stesso modo ci sono molti ballerini professionisti con cui si potrebbe fare altrettanto, con Simone come con Elena o Marcello. Lorella ha fatto notare che gli allievi lavorano già con i professionisti tutti i giorni. Ha ammesso però di non aver pensato di chiedere alla Peparini e che se lei lo avesse fatto presente prima avrebbe accettato volentieri. Insomma, potrebbero esserci degli incroci tra allievi e insegnanti nelle prossime settimane.

La Cuccarini però era stata chiara: ha chiesto alla produzione uno strumento in più per sapere cosa ne pensano al di fuori della scuola dei suoi allievi. La stessa cosa che succede per i cantanti, che hanno modo di lavorare con dei produttori musicali oppure di conoscere i giudizi delle radio sui loro inediti. Quindi l’intervento di coreografi esterni per i ballerini, per un lavoro che va dalla costruzione della coreografia alle prove in sala, può effettivamente giovare alla causa. Il pubblico insomma ha appoggiato questa iniziativa. Purché non si verifichino altre coincidenze con coreografi e ballerini che hanno già lavorato insieme in passato, è ovvio.