Amici 20, furiosa lite tra ballerini: volano paroloni, il Web condanna Martina

Alessandra Celentano ha scatenato una lite tra ballerini ad Amici 20. Nei due daytime di oggi infatti cinque allievi di danza sono stati chiamati in studio per un confronto con l’insegnante. Assenti solo Samuele e Giulia, non si conosce il motivo ma magari erano a lezione quindi impegnati. Martina Miliddi si è esibita due volte e la Celentano ha fatto un confronto con la professionista Francesca Tocca. Poi ha parlato del percorso di Martina, che secondo lei è peggiorata da quando è entrata nella scuola. Anziché fare passi avanti in vista del Serale, Martina li avrebbe fatti indietro secondo la Celentano. Quindi la maestra ha chiesto agli altri ballerini presenti se Martina meritasse il Serale più di loro, nel caso in cui i posti fossero limitati.

L’unico a dire in modo sincero di meritarlo più di Martina è stato Alessandro. Gli altri per carineria verso un’amica hanno evitato di esprimersi in tal senso, oppure lo hanno ammesso ma indorando la pillola. La Celentano ha anche chiesto a Martina di fare quattro nomi di ballerini meritevoli di arrivare al Serale di Amici 20, qualora fossero limitati i posti – alla fine così non è stato -. Lei ha fatto il suo nome, poi quello di Tommaso, tenendo conto che Rosa e Samuele avevano già la maglia d’oro. La Celentano ha chiesto conferma a Martina se pensa davvero di meritare il Serale più di Giulia, Alessandro e Serena, e lei ha risposto in modo affermativo. Dinanzi a questa risposta, la maestra ha salutato i ballerini invitandoli a riflettere.

Tornati in casetta, Martina si è sfogata duramente contro Alessandro dandogli del “parac..o”. Secondo lei infatti Alessandro avrebbe detto di meritare di più il Serale solo per fare bella figura davanti alla Celentano. Queste le sue parole: “Mi fa girare i cog..ni, ha fatto il para…lo. Solo perché c’era la Celentano. Si pensa così versatile?”. Quindi non pensa minimamente di essere meno versatile di Alessandro, come sostenuto da lui. Tommaso ha attaccato Alessandro per difendere Martina: anche secondo lui sarebbe stato “parac..o”. Alessandro si è difeso e ha rigettato questa accusa, perdendo anche la calma a un certo punto. Mentre Tommaso e Martina continuavano a urlargli in faccia di essere un “parac..o”. La ballerina ha poi spiegato ad Alessandro il motivo per cui se l’è presa con lui: “Tu hai detto che lo meriti più di me. Tommaso ha detto che lo merita lui e lo merito anche io”.

Sui social però l’impressione comune sembra essere diversa: su Twitter hanno tutti difeso Alessandro, o almeno quasi tutti. Nella maggior parte dei tweet, se non nella quasi totalità, gli utenti hanno messo sotto accusa Martina sia per l’atteggiamento con la Celentano sia per questa discussione con Alessandro. Con la maestra sarebbe stata poco educata e rispettosa, apparendo invece spocchiosa e arrogante secondo il Web. Nella lite tra ballerini invece hanno difeso Alessandro, accusando Martina di sentirsi più brava – senza esserlo, a loro dire – e Tommaso di non essersi esposto solo perché Martina è una sua amica.

C’è stato chi ha scritto che Martina non è migliorata e che anche nel suo stile non è eccellente, concordando con la Celentano quindi. Un utente ha fatto notare che persino la Cuccarini le aveva sospeso la maglia, notando dei passi indietro. Poi c’è stato chi ha scritto che sarebbe stato da apprezzare Alessandro, che è stato sincero con Martina, anziché Tommaso o altri che si sono tirati indietro nel dare una risposta sincera su domanda della Celentano.

Naturalmente va tenuto in considerazione che Tommaso potrebbe davvero pensare di non meritare il Serale più di Martina e che sono alla pari. Il fatto che abbia attaccato Alessandro, che invece ha scelto di non nascondersi dietro un dito, non è piaciuto a tutti e c’è stato chi ha scritto di essere rimasto deluso da Tommaso. Stavolta insomma nessuna spaccatura sul Web: quasi tutti hanno condannato il comportamento di Martina di Amici 20.

Martina leggermente maleducata ( secondo me ) a parlare così alla maestra , TUTTO OVER THE TOP! #Amici20 pic.twitter.com/ZPtfWBfG0V — Gaia Cangemi (@cangemi_gaia) March 10, 2021

Vabbe regà il modo di rispondere di Martina non va bene raga, è spocchioso nei confronti di un professore, va bene dire il proprio pensiero ma la convinzione e la spocchia nel rispondere no. Ti fanno solo sembrare peggio agli occhi della persona con cui ti confronti. #amici20 — Maddalena (@MaddalenaDicec1) March 10, 2021

Esprimere la propria opinione è doveroso ma la Celentano è una maestra e si deve fare con rispetto, punto. #Amici20 — Emilia (@emigirano) March 10, 2021

Non ci siamo abbastanza soffermati sul fatto che per Martina, Alessandro Giulia e Serena dovrebbero rimanere fuori dal serale mentre lei e Rosa dentro LEI E ROSA???? #Amici20 — gio ♛ (@onlyhaylijah) March 10, 2021

Vabbè dai, Martina con le solite lacrime si fa consolare da tutti e danno contro ad Alessandro quando pure lei ha lasciato fuori dal serale tre persone, tra cui Alessandro e addirittura Giulia. E che non riconosca che loro due sono più bravi di lei è grave. #amici20 — Redhead (@_ItsRossJ) March 10, 2021