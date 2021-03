Amici 20, le classifiche contano: “Succederà qualcosa”, c’entra il Serale?

Ad Amici 20 da tempo ormai vengono mostrate delle classifiche agli allievi. I cantanti e i ballerini della scuola si sono esibiti davanti a diversi esperti del settore, e non solo a titolo informativo. Sin dalle prime settimane del programma Maria De Filippi ha invitato in studio le radio per un parere sugli inediti dei cantanti. Poi Lorella Cuccarini ha chiesto di far lavorare i suoi ballerini con dei coreografi esterni e alla fine sono arrivati a giudicare tutti. Quindi classifiche anche per i ballerini. Tutti questi esperti, cantanti radio e coreografi, che hanno dato un giudizio esterno non sono stati chiamati a caso.

Nel daytime di oggi Maria ha mostrato ai cantanti di Amici 20 altre due classifiche. Una delle case discografiche e una sugli streaming degli ultimi inediti usciti. I ballerini invece hanno scoperto i primi due posti della classifica di David Parsons. Prima ci sono state le classifiche di Giorgia, di J-Ax e di Linus per i cantanti. I ballerini invece sono stati giudicati da tre coreografi esterni, tra cui Garrison. Qualcuno tra il pubblico ha iniziato a chiedersi il perché di tutte queste classifiche: solo strumenti di valutazione in più per i professori oppure c’è dell’altro?

La risposta è arrivata nel corso del daytime di oggi su Italia 1: c’è dell’altro. Maria De Filippi era in collegamento con gli allievi, radunati sugli scaloni in casetta, e ha letto loro le ultime classifiche dei cantanti. Dopo aver chiesto un parere a ognuno di loro e commentato la classifica, Maria ha dato un avviso ufficiale. Queste le sue parole: “Vi comunico ufficialmente che dalle tante classifiche fatte succederà qualcosa”. Non ha aggiunto altro, anzi ha detto che poi spiegherà cosa succederà. Forse renderà noti i dettagli nel corso della puntata di sabato.

Fatto sta che questo “succederà qualcosa” ha mandato non solo nel panico i ragazzi in casetta, ma anche tra i fan dei vari concorrenti. Un po’ tutti infatti erano quasi tranquilli: al Serale c’è posto per tutti. Su questo Maria è stata chiara, saranno i professori a decidere chi portare e chi no. Senza limite di posti. Ma allora quali conseguenze avranno le classifiche? Influiranno in qualche modo con il Serale di Amici 20? Chissà, magari sui meccanismi delle sfide o delle esibizioni: tutto può essere. Non resta che aspettare che Maria spieghi tutto per filo e per segno.