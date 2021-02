Amici 20, Celentano contro Lorella Cuccarini: “Abbiamo visioni diverse”

Il dualismo tra professoresse è una delle costanti dell’attuale edizione di Amici di Maria De Filippi. Continuano senza sosta i diverbi tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. La prima la conoscevo molto bene: esigente e severa, mentre la neo-docente di ballo sempre più dolce con i ragazzi e, di recente, si è detta anche stufa della rigidità della collega. In una intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la maestra di ballo più longeva del talent di Canale 5 ha tuonato contro l’ex volto de La Vita in Diretta sostenendo:

“Mi sembra evidente che io e lei abbiamo due visioni completamente diverse. Arrivando da due mondi differenti, avendo passati completamente diversi, credo sia normale avere piccoli screzi e contrasti”

La Celentano e la Cuccarini non si conoscevano personalmente prima di condividere l’insegnamento della stessa disciplina nella Scuola di Maria. Forse, per certi versi, si assomigliano perché sono entrambe dure e non mollano mai. Sulle discussioni avute con l’ex volto del primo canale della Tv di Stato, Alessandra ha confessato di essere uscita dallo studio durante una delle ultime puntate di Amici 20 perché si era un po’ innervosita e per non trascendere ha preferito compiere questo gesto. Per quanto riguarda la valutazione dei ragazzi di Amici, invece, si è definita sempre concentrata e attenta, scrive le correzioni che poi farà in sala prove: “Ho un occhio molto clinico avendo lavorato con corpi di ballo di ottanta ballerini”.

Ciò che piace alla coreografa è la completezza in un ballerino, per questo predilige i versatili che non fanno solo uno stile. Inoltre tiene molto alla disciplina e crede fortemente che i troppi complimenti ed essere in amicizia con gli allievi con aiuti molto. In un pomeridiano, come ricorderanno i telespettatori, ha rimandato un’allieva perché non era pettinata bene: “Fa parte del nostro lavoro, della disciplina. Essere pettinato bene, vestito giusto, con le scarpette a posto”

Alessandra Celentano elogia Amici di Maria De Filippi: “Unica trasmissione con buona danza”

L’arrivo ad Amici di Maria De Filippi per Alessandra Celentano è coinciso con un momento della sua vita privata in cui mi era sposata. Quando ballava era sempre in giro e insegnava nei teatri. Per la prima volta ha pensato di lavorare fuori dal teatro: