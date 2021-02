Amici 20: Arisa fa dietrofront sul matrimonio con Andrea? La confessione

È uscita una indiscrezione sulla vita privata di Arisa. La professoressa di canto di Amici di Maria De Filippi sposerà il fidanzato Andrea Di Carlo? Nei giorni scorsi il giornalista Santo Pirrotta nella sua rubrica nel programma Ogni Mattina di Adriana Volpe aveva lanciato lo scoop, scoop confermato anche dal settimanale Chi di Alfonso Signorini. In una intervista concessa alla rivista DiPiù Arisa non si è sbilanciata, asserendo sulle probabili nozze:

“Non confermo e non smentisco. Parliamo di altro con tutto quello che posso raccontare”

Dopo la fine della storica storia d’amore con Giuseppe Anastasi, autore di molti suoi brani, e quella con Lorenzo Zambelli dopo circa nove anni, Arisa ha ritrovato la sa felicità accanto a Di Carlo. Come lei stessa ha raccontato al magazine, Andrea la rende felice. I due si frequentano da fine settembre ed è stato un colpo di fulmine. Inoltre le avrebbe regalato anche due anelli di fidanzamento:

“Il tempo per essere felici è così poco che non lo voglio più sprecare. Si può essere felici, non bisogna vergognarsi di esserlo e di dirlo”

La cantante si prepara per il Festival di Sanremo 2021. Arisa salirà sul palco dell’Ariston portando in gara il brano Potevi Fare di Più. Il singolo è stato scritto da Gigi D’Alessio. Ha già conquistato il titolo di vincitrice della kermesse nel 2009 nelle Nuove Proposte con Sincerità e tra i Big nel 2014 con Controvento. Nel 2012, invece, si è classificata al secondo posto con La Notte ed è stata giudicata dai critici come una delle più belle canzoni negli ultimi anni.

Come dichiarato da lei, quando vinse nel 2014 fu bellissimo ma nello stesso tempo era preoccupata per quello che sarebbe accaduto dopo, per come avrebbe gestito la popolarità. Poi anche perché non si trovava più bene con i suoi discografici dell’epoca e sapeva che con loro non avrebbe avuto più modo di crescere come cantante.

Era inesperta e frastornata da tutto quello che le stava accadendo e non si sentiva padrona di quello che faceva. Sono passati anni, Arisa è cresciuta e ha più padronanza di se stessa, ha cambiato il suo gruppo di lavoro ed è più serena. Ha un nuovo fidanzato che le fa sentire bella e “mi accetta così come sono, con i miei pregi e difetti”.