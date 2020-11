Amici 20, anticipazioni sabato 21 novembre: tre cantanti sotto esame

Oggi si è registrata la nuova puntata di Amici 20: le anticipazioni per sabato 21 novembre 2020 hanno portato con sé un’altra novità di quest’anno. I ragazzi infatti non solo si esibiranno per mantenere il banco, ma verranno anche giudicati da dei direttori radiofonici. Maria De Filippi ha spiegato nella scorsa puntata che quest’anno gli allievi di Amici non gareggeranno l’uno contro l’altro. Non ci saranno sfide a squadre, ma ognuno gareggerà solo per sé stesso. Niente rivalità interne quindi, ma ciascuno di loro dimostrerà il proprio talento. Intanto sono arrivati già i primi giudizi per tre cantanti.

In studio c’erano due direttori radiofonici, di RDS e Radio Italia. Non è chiaro se saranno presenti dei direttori radiofonici in tutte le puntate, ma sabato 21 novembre ci saranno e finiranno sotto i loro occhi tre inediti. Quelli di Sangiovanni, Raffaele e Aka7even. I due direttori hanno detto la loro e soprattutto hanno comunicato ai cantanti se trasmetterebbero o meno il loro brano. Come rivelano le anticipazioni di Amici del Vicolo delle News, per un cantante è arrivato un “no”.

Sangiovanni infatti ha avuto il sì solo di Radio Italia, mentre RDS non trasmetterebbe il suo inedito. Due “sì” invece per gli altri due cantanti di Amici 20, ovvero Raffaele e Aka7even. Si sono esibiti tutti i concorrenti. Al termine dell’esibizione i professori sono stati chiamati a esprimere il proprio parere. Da questo dipendeva il percorso degli allievi. Ogni professore ha detto se l’allievo in questione meritava di rimanere o meno. In questa puntata ci sono state solo conferme: nessuno ha dovuto lasciare la scuola.

I casting degli insegnanti intanto stanno andando avanti. Si sono esibiti due ballerini di danza classica, ma non ci sono state decisioni su di loro. Immaginiamo che sarà Alessandra Celentano a scegliere e decidere. E per lei si tratterebbe del primo banco assegnato nella classe di Amici 20. Come funzionano le sostituzioni dei banchi? Gli insegnanti possono farlo quando pensano di aver trovato un talento maggiore degli allievi che già seguono. Un professore quindi può sostituire solo allievi che già seguono, quindi non allievi di altri professori. Insieme però possono decidere se mandare qualcuno in sfida.