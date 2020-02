Amici 19, speciale in prima serata in arrivo: quando e dove va in onda

Amici 19, speciale in prima serata in arrivo: la sorpresa annunciata da Real Time

Manca poco all’inizio del Serale di Amici 19 ed è per questo che un canale che dà largo spazio al talent show di Maria De Filippi ha deciso di mandare in onda una puntata speciale. La voce circolava da pochi giorni, ma solo in queste ore è arrivata l’ufficialità da parte di Real Time. Si tratta di una tacita conferma, perché non si tratta di un vero e proprio annuncio. I canali social della rete televisiva ha ricordato l’appuntamento con il daytime di Amici di oggi e ha poi annunciato un nuovo appuntamento settimanale con Amici di Maria De Filippi, questa volta in prima serata e non di pomeriggio.

Speciale Amici su Real Time, una puntata in prima serata dedicata al talent show

Lo speciale di Amici in prima serata andrà in onda su Real Time mercoledì sera, alle 21,10. Questo il messaggio comparso sul profilo Instagram della rete: “Jacopo si prepara al dare il meglio di sé, anche durante le prove. #Amici19 torna con un nuovo episodio oggi alle 13.50 e con uno speciale in prima serata, mercoledì alle 21.10 su Real Time”. Nel daytime abbiamo visto proprio Jacopo alle prese con dei malumori in vista del Serale, ma ne sapremo sicuramente di più mercoledì sera. Cosa ci sarà in questo speciale di Amici 19 su Real Time? Cosa verrà mostrato al pubblico? Di sicuro è una puntata che prepara al Serale, per cui si parlerà dei concorrenti e delle emozioni degli stessi, di chi ha già la maglia verde e di chi ancora aspetta di conquistarla.

Amici Serale, uno speciale su Real Time in arrivo

E se la classe del Serale di Amici venisse completata proprio nello speciale di mercoledì? Non possiamo saperlo, e soprattutto è difficile pensarlo visto che manca ancora una puntata del pomeridiano del sabato. Più probabile invece che lo speciale su Real Time andrà in onda sia questa settimana sia la prossima, prima quindi dell’inizio del Serale, ovvero venerdì 28 febbraio. Ne sapremo di più nei prossimo giorni, intanto l’appuntamento è per mercoledì 19 febbraio.