Amici 19 nuovi professori: lo scherzo di Alessandra Celentano e le ultimissime

Nuovi professori Amici: Alessandra Celentano scherza su Instagram

Quali saranno i nuovi professori di Amici e cosa succederà esattamente ad Amici 19 alle commissioni di danza e canto? Al momento sono trapelate soltanto poche indiscrezioni, visto che il programma è finito da non molto tempo e quindi c’è ancora tanto da fare e da decidere; tali pettegolezzi vogliono Alfonso Signorini nuovo professore di canto al posto di Alex Britti – scelta inspiegabile ma tant’è… – e nient’altro: non si sa infatti se sono stati confermati gli insegnanti delle commissioni dell’edizione appena conclusa sebbene nutriamo pochissimi dubbi al riguardo. Soprattutto su Alessandra Celentano che è un volto storico tanto amato quanto detestato dal pubblico del talent show di Canale 5. Cos’ha fatto oggi la maestra? Ci ha regalato un po’ di risate.

Amici 19, la Celentano conferma la sua presenza? Le news sugli altri professori

Tra le sue Instagram stories infatti ha pubblicato uno scatto in cui si paragona alla professoressa di divinazione, Sibilla Cooman, di Harry Potter e chiede “Chi vorresti come prof?”. Un post divertente insomma e che al tempo stesso ci fa pensare che la Celentano è stata confermata: in fin dei conti se avesse dovuto lasciare Amici e non fosse stato confermata non ci avrebbe scherzato su, no? Dagli altri professori nessuna conferma o presunta tale invece; non abbiamo dubbi tuttavia su Rudy Zerbi e Veronica Peparini mentre non siamo certissimi di Stash dei The Kolors, che in quanto cantante potrebbe avere molti progetti da seguire, e di Timor Steffens: certo, c’è ancora la questione “Miguel Chavez” da sistemare ma questo non ci dà la sicurezza che è stato confermato.

Amici di Maria De Filippi tra sogni e aspettative

Sul resto degli aspetti del programma le anticipazioni scarseggiano: non sappiamo se il meccanismo sarà lo stesso – anche se in fondo come potrebbe cambiare? -, quanti saranno i membri e se sarà introdotta qualche altra disciplina; a nostro avviso si potrebbe dare spazio ai musicisti, com’è stato fatto al Serale, e soprattutto si dovrebbe fare il possibile per far ritornare la categoria dei ginnasti che tanto ci hanno emozionato diversi anni fa. Il talent show in effetti è maturo per fare dei grandi passi avanti, con la speranza che almeno quest’anno la classe sia scelta bene sin dall’inizio e non venga stravolta a ridosso del Serale. Noi ovviamente saremo sempre qui per aggiornarvi.