Amici 19, per Gaia Gozzi è doccia fredda: via il posto, atteso chiarimento

Gaia Gozzi, ad Amici 19 lo scontro con Giorgia Molino è deludente

Oggi Gaia Gozzi ha dovuto difendere a spada tratta il suo posto tra i migliori nel torneo appena iniziato ad Amici 19, ma purtroppo non ci è riuscita perché Rudy Zerbi, chiamato a giudicare la sfida con Giorgia Molino, ha preferito quest’ultima. Gaia non è stata per niente felice del giudizio dell’insegnante che ha usato nei suoi confronti delle parole che forse nessun cantante vorrebbe sentirsi dire e che ci fanno pensare a possibili prese di posizione nelle prossime puntate del talent show. Ma veniamo al dunque e ripercorriamo brevemente ciò che è successo ad Amici di Maria De Filippi.

Amici 19, Gaia criticata da Rudy Zerbi: il prof insoddisfatto

“Una delle due è stata più estetica, di piacere e di piacersi – questo il commento di Rudy sull’esibizione di Gaia durante il torneo – mentre l’altra ha buttato il cuore oltre l’ostacolo”. Parole che non sono piaciute per niente alla cantante che verso la fine della puntata è voluta tornare sull’argomento, interpellata da una sempre attenta Maria De Filippi: “Sinceramente – queste le sue parole – io ho dato il cuore; se poi c’è anche un controllo vocale che ho cercato di acquisire negli anni… Mi dà fastidio sapere che arriva solo l’estetica perché era l’ultimo dei miei pensieri in quel momento!”. Nessun cambiamento di idea però da parte di Zerbi: “Tu ti studi molto le cose, e quello studiare ti toglie… Le performance diventano tutte uguali poi”. Potete solo immaginare come ha reagito la cantante che ci è sembrata piuttosto in crisi e che chiederà – come già anticipato in puntata – un confronto all’insegnante.

Anticipazioni Amici, provvedimenti per Gaia nelle prossime puntate?

Dicevamo che da questo chiarimento potrebbero dipendere le sorti di Gaia all’interno del talent show. Per intenderci: siamo sicuri che la Gozzi arriverà al Serale perché è tra le più brave di quest’anno, ma sapete bene che quando Rudy si convince di qualcosa lo sfortunato non ha vita facile; ecco perché crediamo che in questa settimana potremo vedere Gaia più in difficoltà del solito. Il resto delle possibili anticipazioni lo trovate in quest’altro approfondimento sul programma.