Amici 19 eliminati, tensione alle stelle e professori contrariati: la classe cambia

Eliminati Amici 2019: Rudy Zerbi consegna le maglie col punto interrogativo

Rudy Zerbi oggi ha comunicato ai ragazzi di Amici 2019 chi sono coloro che rischiano il posto, e se qualcuno è riuscito a salvarsi qualcun altro invece andrà sicuramente via dalla scuola questo venerdì (ricordiamo che di venerdì si registra la puntata del sabato e che quindi noi vediamo ciò che è successo il giorno prima). Molti i concorrenti che hanno ricevuto la maglia col punto interrogativo da Zerbi: Devil A, Francesco, Inico, Stefano, Giulia, Valentin, Alioscia, Michelangelo, Martina e Giorgia. E alcuni di loro, ovviamente, hanno reagito malissimo.

Concorrenti Amici 2019 a rischio: Martina Beltrami distrutta, Alioscia Grossi insicuro

La prima è stata Martina Beltrami che a Rudy ha detto chiaramente di non essere d’accordo con la scelta della commissione: “Non penso di meritarmi questa felpa – ha spiegato all’insegnante – perché non mi sento meno di nessuno di quelli che sono di là. Loro saranno più preparati di me a livello di brani, inediti bla bla… Però io non penso di meritarmi questa felpa”. “Devi ancora dare delle risposte – le ha controbattuto Rudy –, e le risposte le devi dare cantando e facendo quello che fai”. Ha reagito malissimo anche Alioscia Grossi che però più che nervoso e infastidito si è mostrato ansioso e impaurito: secondo lui infatti i professori non credono in lui, neanche Timor Steffens che invece continua a sostenerlo a suo modo, ed è per questo che potrebbe lasciare la trasmissione molto presto. Ma i problemi non finiscono qui.

Amici 19 ballerini: Valentin Alexandru stupito da Veronica Peparini, Alessandra Celentano insoddisfatta di Javier Rojas

Veronica Peparini è arrivata a mettere in discussione persino Valentin Alexandru: “Quando ti vedo ballare – questa la sua giustificazione – ti vedo sempre uguale. La tua tecnica è il tuo limite, per quanto mi riguarda, perché ti porta ad essere talmente preciso che ti fa perdere tutta la parte espressiva. Balli come un atleta, non come un artista. Uno di quei due nomi per me sarai tu…”. “So quanto valgo – ha risposto Valentin – e provo a capire quello che ha detto e a migliorare queste cose, però sull’espressione non provo a cambiare perché sarei finto”. Valentin all’inizio non credeva che la Peparini lo volesse mettere davvero a rischio – “Secondo me, non è veramente quello che pensa” – ma poi ha dovuto ricredersi quando l’insegnante lo ha raggiunto di nuovo per chiarirgli il concetto. Piccola parentesi anche su Javier Rojas che oggi si è beccato un “non classificato” da Alessandra Celentano: la maestra lo ammira ma pretende molto di più da lui. “Io da te – gli ha detto – voglio 500. Non voglio che sprechi tempo per arrabbiature, stress, perché quando si sta in sala si lavora”. La prossima puntata sarà movimentatissima! Restate con noi!