Amici 19: due eliminati e due nuovi ingressi, arriva la commissione dei dodici

Anticipazioni Amici 19: Valentin Alexandru VS Alessandra Celentano

Una puntata movimentatissima quella di domani di Amici 19. Anticipazioni e aggiornamenti vengono direttamente dal Vicolo delle News, le cui talpe hanno assistito alla registrazione e sono state piuttosto dettagliate nel loro racconto. Anzitutto vi ricordiamo che il più a rischio pare essere ormai Valentin, che oggi se l’è vista brutta dopo i video mostrati da Alessandra Celentano. A dover lottare davvero per il Serale comunque non sarà soltanto lui perché i professori hanno iniziato a tirare le somme dei vari percorsi e a provvedere da sé per le eliminazioni senza aspettare sfide singole, a squadre e così via. Veniamo subito al dunque.

Amici 19: Rudy penalizza Gaia, la commissione dei dodici promuove tre cantanti e tre ballerini

Il torneo dei migliori continua ad essere aperto: Talisa ha sfidato Federico ma ha perso e Gaia ha sfidato Giulia per riprendersi il posto ma ha perso di nuovo per via di Rudy Zerbi; pare insomma che il professore non sia più entusiasta del modo di cantare della Gozzi, anche se sfideremmo chiunque, lo stesso Rudy, a dire che una cantante di questo livello non merita il Serale. Alla fine della puntata Maria De Filippi ha fatto entrare dodici esperti musicali e produttori che hanno dato un voto a ogni ragazzo fino a decretare i tre migliori per ogni categoria: a piazzarsi nelle prime posizioni sono stati Karina, Javier e Federico per il ballo, Nyv, Giulia e Devil A. per il canto.

News Amici: due eliminati e due nuovi concorrenti nella scuola

Avete letto il nome di Karina e vi siete sorpresi? Non preoccupatevi: non c’era nessuna Karina nella scuola perché la ragazza è entrata al posto di Giuseppe, eliminato dalla commissione di danza su proposta della Celentano. E c’è dell’altro: dopo la sfida a squadre, persa dal team di Gaia, Michelangelo ha affrontato una sfida immediata e ha perso tra le urla e le lamentele del pubblico. Una puntata movimentatissima insomma che ci ricorderà come la corsa verso il Serale si fa ogni anno sempre più dura.