Amici 19: terremoto classifica di gradimento, due allievi a Tú sí que vales

Amici 19, colpi di scena nella puntata di sabato 7 dicembre: le anticipazioni

La puntata di Amici 19 di sabato 7 dicembre sarà ricca di colpi di scena a partire dai primi minuti di messa in onda. No, non ci riferiamo soltanto a quanto accaduto a Valentin Alexandruquanto accaduto a Valentin Alexandru ma anche alla sfida a squadre, alla classifica di gradimento e alla possibilità data ai cantanti e ai ballerini di esibirsi in una delle prossime puntate di Tú sí que vales. Sì, avete letto bene: la puntata sarà ricchissima e grazie alle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle news possiamo anche dirvi nel dettaglio cosa succederà. Veniamo subito al dunque.

Anticipazioni Amici, Nyv e Federico vincono l’esibizione a Tú sí que vales

Chi ha ricevuto i voti più alti ha potuti sfidarsi per vincere un’esibizione nell’altro talent show di Canale 5: a giocarsi quest’opportunità sono stati Nyv Pinternagel, Gaia Gozzi e Jacopo Ottonello per il canto, e Javier Rojas e Federico Pietrucci per il ballo; nel primo caso a vincere sarà Nyv mentre nel secondo Federico. Sarà una bella opportunità per entrambi perché Tú sí que vales tocca vette di share altissime e quindi i due potranno farsi notare da un pubblico molto più ampio. Veniamo alla sfida a squadre.

Sfida a squadre Amici 19 sabato 7 dicembre: le prove e vincitori

Prima sfida: Valentin Alexandru VS Talisa Ravagnani, ha vinto Valentin;

Seconda sfida: Jacopo Ottonello VS Michelangelo Vizzini, ha vinto Jacopo;

Terza sfida: David A, Giulia Molino e Martina Beltrami VS Skioffi e Jacopo, hanno vinto i primi tre;

Quarta sfida: Javier Rojas VS Giuseppe Preziosa, ha vinto Javier;

Quinta sfida: Francesco Bertoli VS Iniko, ha vinto Francesco.

Alla fine a vincere è stata la squadra di Nyv; quella di Gaia purtroppo ha dovuto mandare in sfida i suoi membri, e proprio a questo punto è scoppiata un’altra polemica.

Stefano Farinetti ostacolato dai professori, la classifica di gradimento boccia Nyv

Facciamo riferimento a quella di Stefano Farinetti che già durante la sfida a squadre ha cercato di esibirsi ma è stato respinto dalla commissione. Lo stesso è successo proprio quando i ragazzi hanno dovuto scegliere chi mandare in sfida e anche se Stefano si è proposto con una certa insistenza la commissione non ha accettato: perché sacrificarsi se nessuno ha voluto scommettere su di lui nella sfida a squadre? Alla fine andrà in sfida Gaia. E non solo lei: Nyv sarà ultima nella classifica di gradimento e si scontrerà con Diego. Alla fine sia lei sia Gaia vinceranno difendendo con tutte sé stesse il proprio posto nella scuola.