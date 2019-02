Amici 18, Mowgli consiglia alla Celentano di studiare: interviene Maria De Filippi

Amici 18, Alessandra Celentano ancora contro Mowgli: “Un disastro, ha fatto quattro passi in croce”

Nel pomeridiano di Amici 18 bisogna essere pronti a tutto, come allo scontro tra Mowgli e Alessandra Celentano di oggi. L’insegnante non gradisce particolarmente il breaker e non lo ha mai nascosto. Nella puntata di sabato 9 febbraio, però, uno ha dato dell’ignorante all’altro e viceversa. Ignorante non in senso propriamente dispregiativo, ma semplicemente inteso come ignorare qualcosa. In tal caso, Mowgli la danza classica e la Celentano l’hip hop. Chiamata a dare il suo giudizio, Alessandra ha detto questo sul ballerino: “Come esce dalle sue acrobazie è un disastro. La coreografia è tre quarti delle sue evoluzioni e un quarto dei ragazzi dietro che fanno hip hop. Ma sì dai ragazzi, ha fatto quattro passi in croce”. Le sue parole non sono state di certo leggere, ma in difesa di Mowgli è intervenuto Timor Steffens.

Mowgli e Alessandra Celentano, lo scontro ad Amici 18: “Doveva studiare hip hop”

Dopo aver difeso anche Miguel sempre dalla Celentano, l’olandese ha spiegato che nella coreografia non c’era assolutamente freestyle. Dunque Mowgli ha seguito per filo e per segno i passi coreografati da lui. Alessandra ha sottolineato che si riferiva alle sue acrobazie, non allo stile libero. A quel punto, Mowgli ha preso la parola e ha detto: “Appena sono entrato nella scuola lei mi ha detto che lo studio è una delle prime cose. Perfetto, se lei dice che qui non c’è stato nessun miglioramento e che ho fatto solo le mie cose, secondo me come io avevo la consapevolezza di venire e di studiare altri stili, lei da maestra sapeva che c’era un breaker e doveva studiare l’hip hop lei”. La risposta della professoressa? Si è sentito il suo “Ma tu sei proprio matto nella testa” in mezzo agli applausi del pubblico, rivolti all’allievo però. Alessandra Celentano ha poi rincarato la dose: “A me non interessa se tu sei migliorato o no. Certo che sei migliorato, sei in una scuola e ci mancherebbe anche. Ma al di fuori delle tue evoluzioni e della tua break dance a me non piaci. Sei negato per me non puoi fare il ballerino”.

Amici 2019, Mowgli consiglia alla Celentano di studiare: Maria De Filippi ci scherza su

In tutto ciò, Maria De Filippi è scoppiata a ridere e ha anche ironizzato sulle parole di Mowgli contro la Celentano. In che modo? Chiedendo a Timor se esistessero delle dispense di hip hop. Alessandra comunque si è molto arrabbiata dopo questo scontro con Mowgli, mentre Maria sulla sua poltroncina rideva a crepapelle. Soprattutto sul finale della discussione: “Io che vedo il classico da ignorante, vedo sempre le stesse cose”, ha detto Mowgli imitando anche un passo di danza classica. “E infatti, sei ignorante”, ha ribattuto la Celentano, ma il ballerino ha rispedito le parole al mittente: “E allora lei è ignorante in hip hop”. Alessandra però ha preso bene la puntualizzazione dell’allievo e ha ammesso: “Sì, perché mi annoio. E allora? Pazienza”.