Amici 18, Luca Tommassini assente al Serale: c’entra il ritorno di Peparini?

Amici 18 Serale, nuovo cambio in postazione direttore artistico della danza

Nel Serale di Amici 18 non ci sarà più Luca Tommassini. Il suo addio era nell’aria, sin da quando è iniziata a circolare la voce sul ritorno di Giuliano Peparini. Il pubblico si dividerà sicuramente in due: c’è chi ha apprezzato tantissimo le coreografie di Tommassini nella passata edizione, che hanno acceso un Serale partito un po’ spento. E c’è invece chi festeggia il ritorno di Peparini: i suoi quadri sono impressi nella memoria dei fan del talent show e rivederli sarà soltanto un piacere. L’unica pecca del connubio Peparini – Serale di Amici riguarda la diretta, perché con i suoi quadri, era stato spiegato, è necessario registrare le puntate. Le scenografie, i cambi e la preparazione infatti richiedono troppo tempo, che in una diretta non c’è.

Giuliano Peparini torna ad Amici di Maria De Filippi e Luca Tommassini va via

Ma come mai ci sono stati ritorni e addii? A fare luce sul caso è stato TvBlog, che in uno dei suoi retroscena ha ipotizzato che le due vicende siano collegate fra loro. Pare, infatti, che Maria De Filippi abbia proposto a Luca Tommassini di lavorare insieme a Giuliano Peparini. Il suo desiderio evidentemente era che si affiancassero, ma non rientrava nei desideri di Tommassini. Dunque quest’ultimo sarebbe andato via (portando con sé anche Giuseppe Giofrè?) perché non d’accordo con il lavorare insieme a Peparini. Rimane solo un’ipotesi, al momento, magari durante la conferenza stampa del Serale di Amici sarà proprio Maria a spiegare tutto.

Serale Amici 18, le ultime novità sulla fase finale del talent show

Tutte queste voci di corridoio, comunque, devono ancora trovare conferma in comunicazioni ufficiali da parte della redazione di Amici di Maria De Filippi. In vista del Serale 2019, comunque, pare sia tutto pronto: tra i giudici, per esempio, ci sarà il ritorno di Loredana Bertè. C’è ancora molta curiosità di scoprire invece chi saranno i coach, su cui per ora vengono dati solo indizi. Non resta che aspettare news sul Serale di Amici 18 ufficiali anche sul direttore artistico della danza e sull’eventuale diretta, che il pubblico preferirebbe. Vi ricordiamo che la data d’inizio del Serale è il 30 marzo.