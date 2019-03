Amici 18 giuria, Costanzo: “Ecco perché Maria ha scelto Loredana Bertè”

Amici 18 giurati Serale: Maurizio Costanzo conferma Loredana Bertè

Come già anticipato dal settimanale Chi e dalla stessa Maria De Filippi, Loredana Bertè sarà nella giuria del Serale di Amici 18. A parlarne ora è Maurizio Costanzo che, sulle pagine del settimanale Nuovo, ha spiegato perché la moglie ha fortemente voluto il ritorno della cantante calabrese. La Bertè è già stata giurata nel talent show di Canale 5 nel 2015 e nel 2016. In entrambe le edizioni ha lasciato il segno, complici le furiose litigate con Mattia Briga e la lodevole collaborazione con Elodie Di Patrizi. “Ogni volta che Loredana partecipa a qualche programma lo arricchisce con la sua dote artistica, la grinta che porta in scena e l’esperienza di chi ha fatto tanta gavetta e ha collaborato con grandi artisti: da Renato Zero a Gaetano Curreri degli Stadio, fino ad Enrico Ruggeri”, ha detto Costanzo.

Le parole di Maurizio Costanzo su Loredana Bertè

“Lo ha già dimostrato ad Amici nelle edizioni 14 e 15, nel 2015 e nel 2016. Così come lo ha fatto anche nella passata edizione del Festival di Sanremo, dove ha conquistato il pubblico e la critica con la canzone Cosa ti aspetti da me. Per questo Maria De Filippi l’ha richiamata a fare la giudice nel suo team“, ha aggiunto Maurizio Costanzo. Al momento non si conoscono i nomi degli altri giurati ma da tempo si parla con una certa insistenza di Marco Masini, che nei mesi scorsi non ha preso parte né a Ora o mai più né a Sanremo Young, dove è stato tra i protagonisti dello scorso anno.

Tutte le ultime news sul Serale di Amici di Maria De Filippi

Il Serale di Amici 18 inizierà sabato 30 marzo. I Coach delle due squadre sono Ricky Martin e Vittorio Grigolo. I concorrenti ammessi sono invece: Umberto, Rafael, Giordana, Alvis, Ludovica, Mameli, Mowgli, Jefeo, Tish, Alberto, Valentina, Vincenzo.