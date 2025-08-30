Amici 13, la vincitrice Deborah Iurato ha partorito: sesso, nome e chi è il neo papà

La cantante Deborah Iurato, vincitrice nel 2014 della 13esima edizione di Amici di Maria De Filippi, è diventata mamma per la prima volta. Lo ha annunciato lei stessa, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. La musicista siciliana ha accolto un figlio, riferendo di averlo chiamato Salvatore, per gli amici Totò. Il neo papà è Placido Salamone, con il quale la 33enne (compirà 34 anni il prossimo novembre) condivide la passione e la professione musicale. Placido è infatti un produttore e chitarrista che vanta collaborazioni con grandi artisti. Tra gli altri, ha suonato con Laura Pausini, Adriano Celentano e Biagio Antonacci.

Deborah Iurato è diventata mamma, l’annuncio della vincitrice di Amici 13

“È arrivato il nostro piccolo! Salvatore (per gli amici Totó)”, ha scritto la coppia nell’annunciare la nascita del piccolo. Immediatamente decine di fan si sono congratulati con la neo mamma e il neo papà. Deborah Iurato, da sempre riservata sulla sua vita privata, aveva annunciato la gravidanza lo scorso febbraio, rivelando che lei e il compagno avrebbero appeso sul portone di casa un fiocco azzurro. Ora quel fiocco è stato appeso con l’arrivo in famiglia di Salvatore.

Deborah Iurato, dalla vittorina di Amici a oggi

Deborah Iurato è nata a Ragusa il 21 novembre 1991. Si è fatta conoscere dal grande pubblico tra il 2013 e il 2014, partecipando ad Amici 13, edizione che l’ha vista trionfare. In quel periodo ha pubblicato il suo primo EP, intitolato ‘Deborah Iurato’. Fu un successo: il disco raggiunse la seconda posizione della classifica italiana degli album, venendo certificato disco di platino per le oltre 50mila copie vendute. Poi uscirono il singolo Danzeremo a luci spente e il brano scritto da Fiorella Mannoia ‘Anche se fuori è inverno’. Entrambi furono certificati disco d’oro.

Nel febbraio 2016 è stata scelta tra i cantanti big del Festival di Sanremo insieme a Giovanni Caccamo. I due artisti si presentarono sull’Ariston con ‘Via da qui’, classificandosi terzi. Nello stesso anno Iurato è stata protagonista anche a Tale e Quale Show dove trionfò. Dopodiché si prese una lunga pausa. Dal 2016 al 2022 non ha pubblicato nuovo materiale. Ha però continuato a esibirsi in tournée per l’Italia.

Il 27 maggio 2019 ha annunciato la collaborazione con i Soul System nel nuovo singolo ‘Stammi bene (on my mind)’, uscito il 7 giugno. Nel 2020 ha pubblicato il singolo ‘Supereroi’. Negli a seguire sono usciti altri suoi brani. Infine, a febbraio 2023 ha preso parte alla finale di Una voce per San Marino con la canzone ‘Out of Space’, classificandosi nona.