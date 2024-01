Amica Geniale, Mare fuori, Montalbano, Schiavone: chi salta e chi no

Il nome di Maria Pia Ammirati dirà poco a molte persone. Non è un personaggio che finisce nel video del piccolo schermo, ma è colei che la tv la manovra e prende le decisioni importanti. Per chi non lo sapesse è la direttrice di Rai Fiction e, giusto per capire quale peso abbia, basti pensare che è stata inserita dall’Hollywood Reporter nella lista delle 35 donne più potenti della televisione internazionale. Intervistata da Il Fatto Quotidiano, ha rivelato diverse notizie riguardanti il futuro di alcune delle serie più seguite tra quelle trasmesse dal servizio pubblico.

Capitolo L’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta. L’attesa per i nuovi episodi della fiction è tanta tra i telespettatori. Quando verrà trasmessa?

“L’ultima serie, fedele al quarto libro, sarà molto forte e d’impatto. Il ritorno di Elena a Napoli, il divorzio, due gravidanze, uno strappo. Imperdibile. Con Stefano Coletta, direttore della Distribuzione Rai, abbiamo pensato a una data di messa in onda tra fine novembre e inizio dicembre. È una serie molto femminile, ha dato anche un segnale importante allora ci piacerebbe farla debuttare il 25 novembre, la giornata contro la violenza sulle donne”.

Altra serie cult proposta negli ultimi anni dalla Rai è quella che vede protagonista Marco Giallini nei panni del burbero Rocco Schiavone. Si è mormorato che la fiction non sia vista di buon occhio dalla destra politica in quanto il personaggio principale si fa qualche canna. Ci saranno nuovi episodi? “Ci sarà ancora, siamo pronti a girare la nuova stagione che andrà sul set ad aprile. Siamo quasi pronti, Giallini è pronto”, ha spiegato Ammirati. Dunque i fan della serie possono dormire sonni tranquilli.

Altro tema dibattuto è quello che ruota attorno al Commissario Montalbano. Da tempo milioni di italiani sperano che possano essere prodotti nuovi episodi. Desideri destinati a rimanere tali oppure qualcosa di concreto sarà imbastito? “Noi siamo propensi, lo è anche la società di produzione Palomar. Il tema è riuscire a far quadrare tutto con produttore, con la famiglia Camilleri che detiene i diritti, con Luca Zingaretti. È un lavoro complesso, ci stiamo riflettendo ma faremo il possibile”. Tradotto: l’operazione è alquanto difficile, così come è difficile che ci saranno nuove puntate. Vale comunque il detto ‘la speranza è l’ultima a morie’. Mai dire mai…

Ammirati ha poi ampiamente parlato di Mare Fuori 4 che sarà disponibile su RaiPlay dal 1° febbraio e dal 14 su Rai2. ça serie è stata una vera e propria sorpresa, diventando commentatissima e virale sui social. Nemmeno la direttrice si aspettava un simile clamore, come lei stessa ha candidamente ammesso:

“Sono sincera, è esplosa tra le mani. Mi piacerebbe dire che abbiamo pianificato ma non è così, si lavora al meglio ma sul risultato ci sono tantissimi fattori che possono incidere. Mare Fuori è un caso, un fenomeno mondiale, lo studiano negli Stati Uniti dove sono solitamente critici con i prodotti europei. Un fenomeno esploso con la seconda serie, vero molto vista su Netflix, ma non dimentichiamo che la terza stagione è diventata virale già su RaiPlay, anche grazie al traino dei social”.

Ammirati ha poi fatto qualche spoiler sui nuovi episodi, rivelando che ci saranno uscite di scena importanti. Anche perché quando una serie arriva alla quarta stagione è più complessa da gestire in quanto riuscire “a tenere insieme tutto il cast è difficile”.

Infine la direttrice ha affrontato il tema legato alla possibile produzione di Un Medico in Famiglia. Lino Banfi da anni caldeggia una stagione conclusiva. Alcuni affezionati telespettatori lo appoggiano.

La Rai ha messo una pietra sopra al progetto oppure no? “Con la produttrice Verdiana Bixio ne stiamo parlando. Non è facile far tornare dopo anni una serie di grande successo, bisogna mettere insieme una famiglia che è molto cambiata, oggi forse andrebbe rivista su un’altra tipologia di famiglia. Se vogliamo essere aderenti alla realtà serve una chiave che non sia solo nostalgica, il pubblico non apprezzerebbe. Se riusciamo a trovare la chiave giusta la faremo”. Tradotto: stesso discorso valido per Montalbano, l’operazione è difficile che veda la luce. Confermate le nuove stagioni di Doc, Mina Settembre e Un professore.