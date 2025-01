Amic 24, Pettinelli nella bufera: sfogo dopo eliminazione di Ilan

L’eliminazione di Ilan ad Amici 24 ha generato tante polemiche. La modalità usata da Anna Pettinelli per eliminare il figlio del noto regista Gabriele Muccino ha avuto un impatto negativo sui social e anche sullo stesso ragazzo. Ora la stessa insegnante ha deciso di intervenire, usando il suo account ufficiale di Instagram, per replicare alle feroci accuse che i telespettatori le stanno rivolgendo in queste ore.

“Parole, parole, parole… ma quanto parlate che le cose non le sapete?”, ha tuonato la Pettinelli. Il video da lei condiviso in queste ore è stato accompagnato dalla scritta: “Che pazienza”. Il messaggio è chiaro: i telespettatori sui social network stanno portando avanti una polemica senza conoscere i retroscena legati a questa eliminazione. Ma perché si è alzato questo polverone e la Pettinelli si è ritrovata costretta a intervenire per placare i commenti negativi?

Già ancora prima della messa in onda del Daytime di ieri, i fan più attenti avevano intuito qualcosa sull’eliminazione di Ilan da Amici di Maria De Filippi. La conferma è arrivata proprio con il solito appuntamento quotidiano, nel pomeriggio di Canale 5. Il Daytime è iniziato proprio dal giovane cantante, che è stato preso decisamente alla sprovvista. E probabilmente questo dettaglio ha lasciato ancora di più l’amaro in bocca al pubblico.

Ilan era convinto che avrebbe fatto lezione e, invece, si è ritrovato di fronte ad Anna, la quale con calma e tranquillità gli ha spiegato che era ormai fuori dai giochi. Il percorso del giovane artista, all’interno del talent show di Canale 5, è iniziato con Rudy Zerbi. Quest’ultimo l’ha poi scaricato, quando ha notato che da parte sua non c’erano stati grandi miglioramenti. In suo ‘soccorso’ è arrivata proprio la Pettinelli, che ha deciso di dargli una seconda possibilità inserendolo nella sua squadra.

Ma ecco che anche Anna ha poi deciso di eliminare dal suo gruppo di allievi Ilan, il quale è rimasto profondamente sconvolto dalla decisione. Infatti, nessuno si aspettava che, dopo averlo salvato e avergli dato una seconda possibilità, in così poco tempo la Pettinelli avrebbe deciso di eliminarlo. Sarebbe stato meglio concedere all’allievo ancora altro tempo per dimostrare la sua arte in quella Scuola. Ma già da ora Anna è certa che non avrebbe portato il cantante con sé al Serale.

Quindi, anziché rimandare, la Pettinelli ha preferito eliminare in modo inaspettato Ilan. Stiamo parlando di uno degli allievi che, inizialmente, stava tra i favoriti di questa edizione. Con il tempo, la situazione è decisamente cambiata e da parte sua gli insegnanti non hanno visto miglioramenti. La sua eliminazione non ha sconvolto solo lo stesso ragazzo e i fan del programma, ma anche gli altri allievi.

Tornato in Casetta, Ilan scioccato non riusciva neppure a raccontare ad alta voce cos’era appena accaduto, ai suoi coinquilini. Una volta che ha rivelato la decisione della sua insegnante, il ragazzo ha sconvolto i suoi compagni.

Infatti, sono apparsi tutti scioccati da questa eliminazione, in quanto nell’aria non c’era stato alcun dettaglio che potesse portare a pensare che la Pettinelli improvvisamente prendesse questa decisione. Dietro, probabilmente, c’erano importanti motivazioni che hanno portato Anna a prendere questa decisione, come lei stessa fa presente durante il suo sfogo su Instagram.