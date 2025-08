Amedeo Grieco, crac matrimoniale: la nuova fidanzata è una musicista famosa

Amedeo Grieco ha una nuova fidanzata. Lo scoop è firmato dal giornalista Giuseppe Candela che, nella rubrica del magazine Chi ‘C’è chi dice’, fa sapere che il comico del celebre duo Pio e Amedeo ha cominciato a fare coppia con una musicista pugliese dopo la fine del suo matrimonio. Ma si proceda con ordine. Da tempo si sussurra che Grieco e Maria Finizio si siano lasciati. Dai diretti interessati non è mai arrivato alcun annuncio, ma pare certo che i due siano ormai da considerare ex marito ed ex moglie. Dopo il crac sentimentale, l’attore foggiano avrebbe trovato conforto amoroso tra le braccia di Vanessa Calderisi.

Pio e Amedeo: chi è Vanessa Calderisi, la nuova fidanzata di Grieco

Giuseppe Candela, penna esperta di retroscena tv e di gossip, ha assicurato che Grieco e Calderisi stanno vivendo una love story. Si sarebbero conosciuti collaborando a ‘Felicissima sera’, show trasmesso da Canale 5. Lei ha 34 anni ed è una musicista affermata, per la precisione una sassofonista. La giovane ha anche collaborato con Checco Zalone e, come Amedeo, ha origini pugliesi. Calderisi ha anche un seguito sui social non trascurabile. Su Instagram conta oltre 77mila followers.

Amedeo Grieco e Maria Finizio, matrimonio terminato silenziosamente

Tramontato quindi il matrimonio con Maria Finizio. Grieco e quest’ultima, entrambi foggiani, si sono conosciuti da ragazzini e hanno condiviso un lungo pezzo di strada assieme. Inoltre, hanno avuto due figli: Federico, venuto alla luce nel 2015, e Alice, nata nel 2018. Amedeo, a differenza del collega Pio, è sempre rimasto a vivere nella città d’origine, preferendo rimanere vicino ai suoi parenti e appunto a Maria che è una persona lontana dal mondo dello spettacolo.

In svariate interviste, il comico ha indirizzato parole di profonda stima e intenso affetto alla Finizio. Ma qualcosa si sarebbe rotto nei mesi scorsi e il matrimonio sarebbe giunto al capolinea. The end! Come poc’anzi accennato, né l’attore né l’ex moglie hanno spiegato pubblicamente i motivi che li hanno portati alla separazione. Anche nell’ultimo atto della loro relazione sono rimasti riservati, come lo sono sempre stati in tutti gli anni trascorsi fianco a fianco.