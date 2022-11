Le spese ‘pazze’ e “compulsive di Amedeo Goria stanno preoccupando non poco Guenda Goria, sua figlia, e Maria Teresa Ruta, sua ex moglie. Sono state proprio le due donne ad mettere in piazza le faccende private del giornalista. La prima a parlare della questione è stata la giovane pianista, tramite una chiacchierata fatta con il magazine Nuovo. In parte, la versione di Guenda è poi stata confermata dalla Ruta, intervenuta a Pomeriggio Cinque. Nel salotto di Barbara d’Urso, Maria Teresa, al pari della figlia, ha esternato la sua preoccupazione per le spese di Amedeo, addolcendo però una dichiarazione di Guenda che aveva detto che stava pensando di far “interdire” il padre.

Ma in che cosa consisterebbero siffatte spese ‘pazze’ di Amedeo? Nel continuo acquisto di quadri (da sempre il giornalista sportivo è un grande appassionato e cultore d’arte). Secondo la figlia, però, tale passione lo sta spingendo un po’ troppo oltre il limite delle sue finanze. “Sto pensando di farlo interdire”, ha detto al settimanale Nuovo. La frase ha fatto scalpore, venendo poi ridimensionata da mamma Maria Teresa, la quale ha sostenuto che quel passaggio dell’intervista di Guenda è denso di goliardia. Insomma, la pianista ed ex gieffina vip non ha mai veramente pensato di far interdire il genitore. La Ruta non ha però smentito che Amedeo abbia un problema con gli acquisti.

“Quella sul volerlo interdire è una frase uscita a Guenda in una situazione goliardica, dicendo ‘Papà per favore fai attenzione a quanto spendi!’ Ci sono alcuni galleristi che lo hanno avvicinato, che un pochino lo stanno circuendo… Poi non condivide questi acquisti con noi”, ha spiegato Maria Teresa nel talk di Barbara d’Urso, Quindi ha aggiunto: “Lui è compulsivo in questo momento, lo ha detto lui stesso, e noi lo dobbiamo aiutare”. La conduttrice campana ha fatto notare che simili dichiarazioni non sono leggere. “Dire shopping compulsivo è tanta roba”, ha rimarcato la d’Urso, a cui ha fatto eco un’altra opinionista in studio che ha puntualizzato che Amedeo di arte ne sa e quindi parlare di persona circuita potrebbe essere fuorviante.

Pomeriggio Cinque, la versione di Francesco Fredella avallata da Maria Teresa Ruta

A dare sostegno a Maria Teresa c’è stato il giornalista e speaker radiofonico di Rtl 102.5 Francesco Fredella, il quale ha dichiarato di essere al corrente dei dettagli della vicenda relativa alle spese del collega Goria. “Conosco bene Maria Teresa e conosco bene Guenda – ha detto Fredella-. Lei è innamorata di suo padre, quindi l’ha detto a mo di provocazione, per dirgli di stare attento anche perché la casa non è una galleria d’arte!”. La Ruta ha annuito, avallando la versione dello speaker. Chissà che cosa ne pensa dell’intera faccenda il diretto interessato.