Amedeo Goria: “Io e i locali scambisti. Mia ex Ruta? Ha esagerato”

Qualche giorno fa Maria Teresa Ruta raccontava al Corriere della Sera dei tradimenti perpetrati dall’ex marito, Amedeo Goria, ai suoi danni. La celebre conduttrice aveva rivelato l’esistenza di un’agendina segreta di proprietà di Goria nel quale l’ex marito annotava i numeri e i nomi delle sue conquiste. Stando alle dichiarazioni della Ruta si trattava di più di 2000 donne e accanto ai riferimenti di ogni singola donna vi erano anche delle stelline di valutazione. Simbolismo che la stessa conduttrice aveva interpretato come metodo di classificazione delle performance se***ali di ogni singola donna.

Com’è facile immaginare era stato questo il motivo per il quale la Ruta stessa aveva deciso di porre fine al loro matrimonio. Dettagli molto privati che oggi hanno finalmente trovato una replica da parte del diretto interessato. Amedeo Goria ha infatti rilasciato un’intervista al Messaggero nella quale ha risposto alle accuse dell’ex moglie e ha chiarito meglio la situazione.

La questione dell’agendina e le scuse all’ex moglie

Nel corso dell’intervista Amedeo Goria ha ammesso la sua passione per le donne e ha affermato: “Maria Teresa ha esagerato, al massimo erano 1800. A parte le battute, è vero, mi beccò. Sull’agendina scrivevo i nomi delle donne che incontravo. Ma non davo i voti, assolutamente no, è una cosa brutta… le femministe mi si scagliano contro…Mettevo uno squallido e volgare segnetto per indicare il tipo di rapporto avuto, se fosse stato solo un bacio o qualcosa di più”.

Con queste parole l’ex volto Rai ha voluto chiarire le precedenti dichiarazioni dell’ex moglie ma soprattutto la questione delle stelline di valutazione, forse l’accusa più infamante che gli era stata mossa dalla Ruta (Qui i dettagli). “Se ce l’ho ancora? In qualche anfratto o comodino… l’ho rinnovata, sono passati tanti anni. Non metto più segnetti. E poi adesso comincio a perdere anche un po’ la memoria. Capita che qualcuna mi chieda: ‘Ti ricordi di me? Ho dormito da te…’. Sono disordinato, ma sempre in buona fede” ha poi ammesso Goria continuando il discorso.

Alla fine però ha voluto anche mostrare il suo pentimento nei confronti della Ruta con la quale a oggi, a sua detta, intrattiene un buon rapporto. Anche se sono passati tanti anni dalla fine del loro matrimonio Goria ha tenuto a domandare perdono all’ex moglie per i numerosi tradimenti affermando: “Le chiedo scusa per il passato”.

I locali di scambisti e le app per incontri

Proseguendo nel corso dell’intervista Goria ha ammesso anche di aver partecipato a orge e di aver frequentato locali per scambisti: “Ma sì, io non mi faccio mancare nulla. Sono un giornalista, sono curioso. Perché non sperimentare i locali per scambisti? Non c’è niente di male”. Poi Goria è passato a parlare del mondo delle app per incontri e ha rivelato di essersi iscritto su Tinder anche se sotto falso nome: “Ho incontrato un paio di persone, ma mi hanno smascherato. Mi è servito a titolo didascalico”, ha affermato.

Per concludere il giornalista ha parlato del suo rapporto con il mondo LGBTQIA+ chiarendo una volta per tutte di rispettare le idee di tutti e di non essere contro alcuna forma di amore purché non si arrivi agli eccessi: “Sono un liberale. Rispetto tutti, purché non ci siano manifestazioni clownesche”, ha affermato il conduttore.