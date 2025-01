Amedeo Goria e Ruta, finisce male. Lei furiosa: “Trovi una badante”

Maria Teresa Ruta contro l’ex marito Amedeo Goria dopo che quest’ultimo, di recente, si è avventurato in esternazioni giudicate dalla conduttrice non rispettose nei confronti del suo compagno Roberto Zappulla. La giornalista ha espresso il suo forte disappunto lungo le colonne del settimanale Nuovo, lo stesso magazine a cui Goria ha confidato di essere single e di sperare di trovare una donna come la sua ex moglie. Questa è stata la dichiarazione andata di traverso alla Ruta che ha fatto volare i cosiddetti stracci.

Scontro tra ex coniugi: Maria Teresa Ruta tuona su Amedeo Goria

“Sono ancora single, ma sogno di incontrare la mia donna ideale. Come dovrebbe essere? Come la mia ex moglie Maria Teresa Ruta“. Così Goria a proposito della sua situazione sentimentale. Quanto detto ha fatto infuriare l’ex moglie che, da poco, ha festeggiato i 19 d’amore con il produttore musicale Zappulla. Maria Teresa ha infatti commentato molto duramente: “Non sono certo affermazioni che fanno bene al mio uomo. Credo che sia arrivato il momento per Amedeo di lasciarsi alle spalle la nostalgia e di rifarsi una vita senza più pensare a me”. “Quando si invecchia si dicono tante sciocchezze!”, ha poi tuonato la giornalista, che, evidentemente, nelle parole dell’ex marito ha ravvisato una certa sfacciataggine evitabile.

Secondo la conduttrice, Amedeo Goria in questo momento sta vivendo un “profondo senso di solitudine, uno stato d’animo che non fa bene a nessuno”. In particolare crede che al giornalista possano risultare pesanti alcune abitudini quotidiane, quali il cenare da solo o rientrare a casa la sera e non trovare nessuno ad aspettarlo. “Per noi donne invece è molto più facile combattere la solitudine”, ha sostenuto Maria Teresa. Finita qui? Manco per idea. La giornalista ha poi preso per i fondelli l’ex, consigliandogli di trovarsi una badante.

“Non è facile trovare un nuovo amore alla sua età: opterei per una badante!”, ha dichiarato la Ruta tra il serio e il faceto, aggiungendo che potrebbe fornire ad Amedeo preziosi consigli sul tema in quanto in questo momento, di comune accordo con il fratello, si sta facendo dare una mano da una badante per offrire tutto il sostegno possibile a sua madre, Rossella.

“Ce ne sono anche di molto giovani, sui 35-40 anni, in grado di rendere la vita decisamente più allegra”, ha aggiunto la conduttrice. E ancora, ha ricordato che sempre più uomini, con l’avanzare dell’età, individuano nella propria badante anche una compagna di vita. “Una scelta spesso osteggiata dai figli che le considerano approfittatrici”, ha chiosato la Ruta.

Maria Teresa ha infine raccontato di aver trascorso un Natale molto felice. Il primo da nonna dei suoi due nipotini Anita e Noah. “È stato tutto più magico”, ha sottolineato, spiegando che ha passato la giornata assieme ai suoi figli, al genero e alla nuora, ai nipotini, al suo compagno Roberto e a suo figlio Manuel.