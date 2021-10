Ambra tradita, con chi? Parla un amico di Allegri e fonti vicine alla Juve

La fine della love story tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini continua a essere sulla bocca di tutti. Più passa il tempo più emergono nuovi dettagli sulla rottura, arrivata dopo 4 anni di amore. La causa sembra essere l’infedeltà di lui, che avrebbe ripetutamente tradito Ambra. Molti si chiedono quale sia l’identità della donna per cui Allegri avrebbe perso la testa. A proposito di ciò alcune fonti sembrano essere molto informate, indicando precise piste.

Il settimanale Oggi riporta numerose indiscrezioni che aiutano a ricostruire gli eventi. A quanto pare, nell’ambiente blindato della Juventus, squadra allenata da Allegri, ci sono diverse persone che sanno cosa sia successo davvero tra il 54enne e l’attrice e showgirl 44enne.

Ambra-Allegri, le voci sul tradimento

Si vocifera che Ambra avrebbe gridato al tradimento dopo aver trovato prove nell’auto di Allegri. Una delle fonti di Oggi specifica che l’oggetto misterioso che avrebbe confermato il tradimento sarebbe un capello biondo, lungo e liscio. Questa indiscrezione però viene subito smontata da altri assidui frequentatori della sede del club torinese, alla Continassa. Effettivamente il capello potrebbe appartenere a un giocatore dai capelli lunghi come Adrien Rabiot, che magari potrebbe aver ricevuto un passaggio dall’allenatore.

Mentre impazzano i rumors un amico di Massimiliano Allegri ha aggiunto carne al fuoco. Quest’ultimo ha descritto il tecnico della Juve come un eterno “farfallone” che però negli ultimi tempi sembrava aver raggiunto una certa stabilità. Concludendo, ha aggiunto che Allegri avrà avuto un flirt con una donna ma, a quanto pare, la storia sarebbe finita. Qualche settimana fa, infatti, Allegri gli ha confessato di “essere single”.

In ogni caso, c’è una cosa su cui tutte le fonti sembrano essere d’accordo: per saperne di più sulla donna misteriosa con cui Allegri avrebbe tradito Ambra bisogna indagare nell’ambiente della Juventus. Effettivamente non è la prima volta che i vari personaggi vicini alla Juve “giocano in casa” in quanto ad affari di cuore. Basta pensare ad Alena Seredova, che dopo essere stata lasciata dal portiere Gianluigi Buffon ha intrapreso una storia con Alessandro Nasi, cugino degli Elkann. O, ancora, al centrocampista Andrea Pirlo, che ha lasciato la moglie per Valentina Baldini, amica di Deniz Akalin, compagna di Andrea Agnelli.

Dal canto suo Ambra non ha ancora risposto alle indiscrezioni, impegnata nella ricerca di un’abitazione dopo che, in seguito alla rottura, l’ex compagno le avrebbe chiesto di pagare l’affitto per la permanenza nella sua casa di proprietà.