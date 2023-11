Ambra, “ti spacco la testa sui gradini”: gravi accuse, Morgan replica

Nuovo Tapiro d’oro consegnato a Morgan per il caos che si è generato a X Factor, con il talent show targato Sky che ha deciso di licenziare in tronco il coach giudicando alcuni suoi atteggiamenti verso gli altri colleghi e alcune figure della produzione irrispettosi. Secondo alcuni rumors, il musicista si sarebbe rivolto ad Ambra Angiolini dicendole di volere “spaccarle la testa sui gradini”. Davvero Marco Castoldi, nome all’anagrafe di Morgan, ha detto una simile frase all’attrice? Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia, lo ha chiesto direttamente all’artista che ha categoricamente smentito una simile dinamica.

Staffelli ha raggiunto Morgan che lo ha ospitato a casa sua per l’ennesimo Tapiro, stavolta incerottato. Innanzitutto è stato mostrato al cantante le immagini in cui Fedez finge di non conoscere Lorenzo a X Factor. Peccato che i due non era la prima volta che si incontravano in quanto avevano già collaborato professionalmente. Così Castoldi sulla vicenda:

“Quello è forte. C’è una novità di oggi, la canzone di Angelica, quella per cui c’è il grande appuntamento della casa discografica. L’ha scritta Simonetta. Una spuderatezza incredibile”.

La chat con Ambra Angiolini

Capitolo presunti insulti e minacce ad Ambra. Morgan ha assicurato di non essersi mai scagliato privatamente contro la collega:

“Non è vero, non ho mai minacciato Ambra di “spaccarle la testa sui gradini”. Lo nego totalmente, ma cosa è ste roba? Io non sono capace di odio, rancore e guerra e dico questa cosa? La questione è un’altra e cioè che faccio paura ad altri interessi che ci sono lì dentro”.

Il cantante ha poi letto, sotto la super visione di Staffelli, una chat avuta con la Angiolini. Queste le parole scritte dal musicista:

“Non temere da me colpi bassi, mi dispiace a saperti preoccupata. Io ci tengo a rassicurarti e anche a dirti che da me tu sarai rispettata. La nostra complicità è preziosa nella vita. E nello spettacolo; e io desidero impegnarmi per non rovinarla”.

Staffelli: “Sto leggendo anche io, non mi pare ci siano minacce. Leggo scambi di messaggi amichevoli, tra due persone che nel programma sono in competizione e ogni tanto battibeccano, ma nulla che possa far pensare a delle minacce”.

Morgan smentisce un suo ritorno a X Factor e rilancia: “Mi chiedano scusa”

Infine Castoldi ha commentato la voce che lo voleva presente durante l’ultimo atto di X Factor. A lanciare l’indiscrezione è stato quel furbacchione di Fiorello nel corso di Viva Rai2!. Cosa c’è di vero? Praticamente nulla, almeno stando a quanto dichiarato dallo stesso Morgan: