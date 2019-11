Ambra Lombardo: verità sul bacio con Gaetano poi risposta strana su Kikò

Ambra Lombardo da Chiambretti a La Repubblica delle Donne. Tutta la verità sul bacio con Gaetano e poi una risposta strana sul fidanzamento con Kikò Nalli

Sta prendendo sempre più piede il gossip succulento che vede protagonista Ambra Lombardo insieme a Gaetano Arena. I due sono stati concorrenti dell’ultimo Gf, reality show in cui la professoressa ha conosciuto Kikò Nalli, con il quale ha poi iniziato una storia d’amore. Ma siamo sicuri che dopo tutti questi pettegolezzi, i due stiano ancora insieme? Una risposta alquanto strana avrebbe infiammato il web. Le parole di Ambra a La Repubblica delle Donne potrebbe far pensare che le cose con Kikò non si siano messe bene, soprattutto dopo lo sfogo dell’ex marito della Cipollari dalla d’Urso. Possiamo anche pensare, però, che la Lombardo non voglia parlare ancora di questa situazione e rispondendo alla domanda di Chiambretti sul suo fidanzamento con una frase latina: “Multa paucis“, abbia voluto mettere a tacere tutte le voci e spegnere i riflettori su di lei e il gossip del momento.

Ambra e Kikò stanno ancora insieme: la risposta fa temere il peggio, storia al capolinea?

A tirare fuori la storia del bacio con Gaetano è stato Alfonso Signorini, ospite nel programma di Rete 4 insieme al suo gatto, Teodoro. Il direttore di Chi ha riassunto ai telespettatori: “Lei è stata paparazzata con Gaetano mentre si baciavano, ma dice che non è stato un tradimento“. A questo punto la professoressa ha risposto: “Il bacio è finto, io sono una grande interprete“, sottolineando l’infondatezza della notizia e delle foto scattate e divenute virali in pochissimo tempo. Poi un’altra risposta ha fatto temere i fan della coppia, la Lombardo infatti non ha risposta in maniera affermativa alla domanda di Chiambretti sulla sua storia con Nalli, ma ha lasciato tutto molto misterioso. “Multa paucis”, ha rivelato con un proverbio latino che si può intendere come un modo di essere concisi e sorvolare sulla questione. Insomma una risposta esatta non è arrivata e questo ci è sembrato alquanto strano.

Kikò Nalli smentisce la diffida di Ambra a Mediaset, cosa ha detto a Gossip e Tv

Ambra ha diffidato davvero Mediaset? La risposta è arrivata direttamente a Gossip e Tv da parte del fidanzato Kikò Nalli. La cosa strana è che se l’hairstylist solo oggi ha preso le difese della sua donna, perché questa sera lei ha dato una risposta che fa storcere il naso ai loro fan?