Ambra Lombardo sposa. L’ex Kikò Nalli, silenzio rotto: “Vi dico cosa penso”

Ambra Lombardo e Lorenzo Cascino si sono sposati sabato 18 giugno, a Noto. L’ex concorrente del Grande Fratello 16 ha stregato tutti, con un abito sontuoso e un’acconciatura superba. “La sposa più bella di sempre”, ha azzardato qualche ‘seguace’ della prof siciliana. A proposito di fan, tantissimi si sono riversati sui profili social di Chicco ‘Kikò’ Nalli. Il motivo è semplice: l’ex marito di Tina Cipollari ha avuto una relazione con l’insegnante; relazione, tra l’altro, molto chiacchierata dal gossip del Bel Paese. I due furono protagonisti di diverse ospitate televisive nei salotti di Barbara d’Urso. Dopo qualche mese d’amore, però, la love story si arenò e si concluse non senza polemiche e punzecchiature tra l’hair stylist e la Lombardo. Al netto di tutto ciò, molti hanno chiesto un parere a Nalli sul matrimonio dell’ex. E Kikò non ha tardato a fornirlo.

“Signore fino alla fine”, ha chiosato nei confronti di se stesso Nalli, evidentemente orgoglioso di quanto esternato circa le nozze dell’ex compagna. E che cosa ha dichiarato? “A tutti quelli che in questi giorni mi chiedevano cosa ne pensassi di una mia ex… posso solo rispondere con un sincero tanti auguri per una vita felice e piena d’amore. Auguri”. Una risposta agrodolce perché se da un lato ci sono i “sinceri auguri”, dall’altro c’è il fatto che apostrofare una donna con “una delle mie ex” non è proprio un gesto elegantissimo. Scrivere semplicemente il nome sarebbe stato più gentile.

Ambra e Kikò Nalli, veleni dopo l’addio

Naufragata la love story, Ambra e Kikò si sono scambiati dei messaggi velenosi a riprova del fatto che la rottura non è avvenuta a tarallucci e vino. Solo pochi mesi fa, più precisamente a febbraio, Nalli, quando in un’intervista gli fu domandato cosa ne pensasse della proposta di matrimonio che Lorenzo Cascino aveva fatto alla sua ex, rispose così: “Non voglio nemmeno sapere dove sia. Sono uno che quando cancella una storia d’amore lo fa in maniera definitiva”. La Lombardo non prese affatto bene le dichiarazioni dell’hair stylist e passò al contrattacco sui social, pubblicando una Story Instagram di fuoco che smontava la versione dell’ex.

“Cancellata? Cit.? Ma se sono stata implorata in tutte le lingue e le salse per mesi, con messaggi, chiamate, videochiamate, mail, lettere, messaggi di fumo, poste sotto casa a Milano e in Sicilia…”, tuonava Ambra per poi dare un consiglio a tutti i maschi, ossia di essere in grado di accettare la fine di una storia senza “calunniare e malignare su una ex”.

Oggi la Lombardo è moglie di Lorenzo, gli auguri di Nalli sono arrivati. Forse tutte le ruggini del passato sono state archiviate. Forse…