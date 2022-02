Ambra Lombardo smonta Kikò Nalli: “Messaggi di fumo e poste sotto casa”

Dalla serie ci eravamo tanto amati, ma ora facciamo volare gli stracci: Ambra Lombardo e Chicco ‘Kikò’ Nalli sono stati protagonisti del Grande Fratello 16, reality show in cui hanno iniziato a imbastire una love story poi proseguita al di fuori della Casa più spiata d’Italia. La relazione è andata avanti tra alti e bassi per qualche mese, condita pure da ospitate televisive. Dopodiché ognuno ha preso la sua strada. Altrimenti detto, sull’amore è calato il sipario. La professoressa siciliana si è quindi legata sentimentalmente all’imprenditore Lorenzo Cascino che pochi giorni fa l’ha chiesta in sposa, con una romantica proposta di matrimonio confezionata a Miami (l’uomo viaggia spesso negli Usa per lavoro). A stretto giro, l’ex marito di Tina Cipollari ha rilasciato un’intervista a Nuovo, riservando parole non troppo tenere nei confronti della Lombardo, la quale ha reso pan per focaccia, svelando dei retroscena inediti sulla fine del loro rapporto con l’hair stylist.

“Non voglio nemmeno sapere dove sia. Sono uno che quando cancella una storia d’amore lo fa in maniera definitiva”. Così Kikò a Nuovo. Le esternazioni dell’ex gieffino sono arrivate all’orecchio della prof che ha scritto una Stories Instagram infuocata contro l’ex fidanzato, raccontando che, quando si concluse la love story, Nalli ha avuto atteggiamenti insistenti, durati mesi, nel tentativo di rimettere assieme i cocci d’amore.

Ambra Lombardo affonda Kikò Nalli: “Implorata per mesi in tutte le lingue e le salse. Ci vuole dignità”

“Cancellata? Cit.? Ma se sono stata implorata in tutte le lingue e le salse per mesi, con messaggi, chiamate, videochiamate, mail, lettere, messaggi di fumo, poste sotto casa a Milano e in Sicilia…”, ha tuonato Ambra per poi dare un consiglio all’universo maschile: “Un consiglio a tutti gli uomini che non sanno accettare la fine di una storia: non vi rende maschi calunniare e malignare su una ex. Vi rende maschi sapervi congedare da chi non vi ama più, con decoro, eleganza e dignità”.

L’ex gieffina ha usato parole tanto misurate quanto taglienti, svelando una versione ben differente rispetto a quella narrata finora da Chicco. A quanto pare, prima di digerire la fine del rapporto sentimentale, Nalli ci ha messo un bel po’ e ha cercato in tutti i modi di salvare il salvabile. Si attende ora la contro replica dell’hair stylist.

Grande Fratello 16, Ambra Lombardo si sposa: chi è il futuro marito

Lorenzo Cascino, futuro sposo di Ambra, è un imprenditore. Attualmente ricopre il ruolo di responsabile dello sviluppo del business del brand di design di interni Visionnaire Home, con sede negli Stati Uniti d’America, per la precisione a Los Angeles. In passato, Cascino ha avuto un ruolo di spicco come supervisor del marketing e della comunicazione dello Spezia Calcio. Nel suo percorso di studi ha ottenuto una laurea in Scienze Politiche, conseguita all’Università degli Studi di Milano nel 1997.