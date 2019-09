Ambra Lombardo, silenzio rotto sulla fine con Kikò: la risposta pubblica

Ambra Lombardo rompe il silenzio sulla rottura con Kikò Nalli: la risposta pubblica della professoressa

Kikò Nalli e Ambra Lombardo hanno messo fine alla loro storia sentimentale. La coppia si era conosciuta al Grande Fratello e aveva coltivato l’amore fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Tutto sembrava procedere a gonfie vele, poi pochi giorni fa, come un fulmine a ciel sereno, il settimanale Nuovo ha dato la news sul suo profilo social. Per i fan sono state ore di stupore e sospetto: davvero? Sarà successo realmente? Pare proprio di sì. Oggi a rompere il silenzio sulla fine della relazione è stata direttamente la professoressa. Chicco ha invece parlato la scorsa notte.

Grande Fratello, parla Ambra: “Da circa due giorni il mio telefono va a fuoco”

“Da circa due giorni il mio telefono va a fuoco”, esordisce tra le Stories Instagram Ambra, riferendosi al fatto che il suo cellulare, dopo la diffusione della notizia della rottura con Kikò, è stato preso d’assalto. “Questa vicenda, cioè la nostra storia personale, è iniziata sotto i riflettori e come tale merita una risposta pubblica. Una risposta che io in questo momento non mi sento di dare, non mi sento di dire niente, di rispondere in alcun modo. E per questo io vi prego di mantenere riserbo e una certa delicatezza”. Ambra aggiunge che quando se la sentirà parlerà, raccontando qualcosa in più di quel che è capitato. Fatto sta che la smentita sulla fine della love story non è arrivata. L’amore è davvero giunto al capolinea

“Ringrazio anche per la solita lista di insulti trita e ritrita: falsa, bugiarda, opportunista, arrivista”

La Lombardo, inoltre, ha ringraziato i fan che le hanno mandato messaggi di stima e affetto in questi giorni. “Ringrazio anche per gli insulti – ha aggiunto – voi siete un po’ più monotoni, con la solita lista di insulti trita e ritrita: falsa, bugiarda, opportunista, arrivista… Nulla di nuovo rispetto a quanto sento da qualche mese a questa parte.” Nella notte appena trascorsa anche Chicco Nalli si è pronunciato sulla vicenda sentimentale che ha vissuto al fianco della professoressa.