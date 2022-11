La Professoressa del Grande Fratello di Barbara d’Urso, ex fidanzata di Kikò Nalli, da mesi non vive più in Italia

Nella settima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini doveva esserci anche Ambra Lombardo, che ha partecipato alla versione Nip del reality show nel 2019, quella condotta da Barbara d’Urso. All’epoca la professoressa e modella siciliana era rimasta una manciata di settimane nella Casa più spiata d’Italia ma erano bastate a lasciare il segno complice la sua storia d’amore con Kikò Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari.

Oggi, a distanza di tempo, Ambra Lombardo ha rifiutato di tornare nel bunker di Cinecittà, come spiegato in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo:

“Ho declinato l’invito al GF Vip perché non mi piace fare sempre le stesse cose. E poi avrei offerto il fianco a dinamiche infelici, visto che di sicuro avrebbero tirato in ballo la mia storia d’amore con Kikò. E non mi sembrava bello né per me, né per mio marito. Mi è dispiaciuto molto invece dover interrompere la collaborazione con Chiambretti ma al momento non posso lasciare l’America: devo rimanerci per ottenere tutti i documenti necessari”

Dalla scorsa estate, infatti, Ambra Lombardo si è trasferita in pianta stabile a Los Angeles, col marito Lorenzo Cascimo. Un vero e proprio colpo di fulmine che ha portato i due a sposarsi in Sicilia nel giro di pochissimo tempo. Negli Stati Uniti Ambra sta portando avanti svariati progetti.

Si è iscritta di nuovo all’Università: dopo la laurea in Lettere antiche ora sta studiando Lettere moderne. In più sta lavorando ad una serie di importanti progetti con l’Istituto italiano di cultura e con il Consolato Italiano. Alla Lombardo piacerebbe inoltre entrare a far parte del mondo del cinema.

Senza dimenticare la famiglia: Ambra Lombardo ha 36 anni e vuole diventare al più presto mamma, magari di tre bambini. Da subito ha capito che Lorenzo, 49 anni e di professione imprenditore, è l’uomo giusto, visto che condivide con lei gli stessi ideali e valori.

Il matrimonio di Ambra Lombardo

Ambra Lombardo ha conosciuto Lorenzo Cascino nell’estate 2021, durante una cena organizzata da un dirigente Mediaset. Il matrimonio è stato organizzato un anno dopo. Il rito religioso si è tenuto nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Ispica, in provincia di Ragusa. Per l’occasione la sposa ha sfoggiato un abito di pizzo ispirato ai fiori della sua terra. Un abito interamente ricamato a mano, con uno strascico lungo tre metri e largo sei metri e mezzo. Con lo stesso pizzo Ambra ha realizzato un vestitino smanicato che ha usato per la cena.

Il ricevimento di nozze si è tenuto in una masseria di Noto. Menù interamente siciliano: antipasto di pesce crudo con gamberi di Mazara del Vallo, tonno e ostriche. A seguire riso giallo al gambero di Mazara, ravioli di astice e un secondo di ricciola con il pistacchio.

Durante la serata Ambra ha cantato per Lorenzo il brano Brucia la terra, tratto dal film Il padrino mentre Cascino ha intonato per la moglie Tu sì na cosa grande di Domenico Modugno. I festeggiamenti sono durati fino alle due di notte.