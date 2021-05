Ambra Lombardo chiede scusa a Barbara d’Urso: “Pentita di quel gesto”

Ambra Lombardo è tornata a parlare di Barbara d’Urso sulle pagine del settimanale Di Più. La Professoressa è stata lanciata in tv proprio dalla conduttrice napoletana, che l’ha fortemente voluta all’ultima edizione del Grande Fratello Nip. Dopo la fine del reality show, però, c’è stato uno screzio a Pomeriggio 5 che ha allontanato le due donne e da tempo Ambra non compare più nel salotto di Carmelita.

Due anni fa nei programmi di Barbara d’Urso si è scatenato un polverone mediatico sulla storia d’amore tra Ambra Lombardo e Chicco Nalli, in arte Kikò. Delle persone hanno insinuato un presunto tradimento di Ambra nei confronti dell’ex marito di Tina Cipollari. Una situazione che ha fatto soffrire parecchio Ambra, che ha inviato una diffida alla redazione di Barbarella. Un gesto di cui oggi, a distanza di tempo, la Lombardo si è pentita.

Sulle pagine della rivista edita da Cairo Editore Ambra Lombardo ha ammesso:

“Ho fatto un gesto forte di cui mi sono pentita subito dopo. Sono stata consigliata male probabilmente. Probabilmente l’ho fatto per paura di conseguenze sul mio lavoro e a scuola. Devo tantissimo alla signora d’Urso e vorrei un giorno avere la possibilità di spiegarle la grande difficoltà che vivevo in questi giorni”

Ambra Lombardo, ormai lontana da Chicco Nalli che ha conosciuto al Grande Fratello di Barbara d’Urso, ha aggiunto:

“Non sono una persona irriconoscente e vorrei chiederle scusa di persona per la scelta forte che ho fatto. Dopo quel caso sono stata insultata sui social network e per strada. Provavo grande imbarazzo a scuola per le cose mortificanti che si dicevano di me in televisione”

Barbara d’Urso accoglierà l’appello di Ambra Lombardo? Per il momento l’ex gieffina si consola con Tiki Taka, dove svolge il ruolo di opinionista. Un incontro, quello con Piero Chiambretti, arrivato in maniera casuale ma che ha indubbiamente permesso alla Lombardo di restare sul piccolo schermo dopo l’esperienza al Grande Fratello.

Ambra Lombardo e Kikò non stanno più insieme

Morta e sepolta, invece, la relazione tra Ambra Lombardo e Kikò. La modella e professoressa siciliana ha confessato che la storia è stata chiusa per via dell’atteggiamento dell’hair stylist, per niente interessato ad un rapporto concreto e solido. Per via di questo fmotivo Ambra ha sofferto molto per la fine di questa liaison.

Dopo un lunga tira e molla la Lombardo ha chiuso la relazione con Kikò per poi fare un passo indietro e chiedere a Nalli di dare un’altra chance al loro amore. Un ritorno di fiamma che si è però rivelato un buco nell’acqua. Oggi Ambra sta frequentando un’altra persona la cui identità è ancora top secret.