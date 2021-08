Ambra Lombardo annuncio spiazzante: “Resterò casta fino a Capodanno”

By

Niente rapporti intimi fino al 31 dicembre 2021. È questa la nuova decisione di Ambra Lombardo, professoressa diventata famosa grazie alla partecipazione al Grande Fratello di Barbara d’Urso nel 2019. Qui ha conosciuto Chicco Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari, al quale è stata legata per qualche tempo. Dopo la fine della relazione è diventata opinionista tv a Tiki Taka di Piero Chiambretti.

Sulle pagine del settimanale Di Più Ambra Lombardo ha annunciato la sua intenzione di voler restare casta fino al 2022. L’ex gieffina ha assicurato che non accetterà più inviti a cena, telefonate e avances da uomini. Ambra si è detta felice da single, con le sue amiche e i libri. Ma perché questa scelta così drastica? La 35enne è stufa di essere usata e avvicinata solo perché “quella della tv”.

Ambra Lombardo sogna il grande amore e la persona giusta con la quale costruire una famiglia. Una persona che l’insegnante di Lettere credeva di aver trovato in Chicco Nalli, in arte Kikò, ma la relazione con l’hair stylist non è mai decollata dopo alcuni tira e molla.

Dopo la fine del rapporto con Kikò Ambra Lombardo ha frequentato un ragazzo che sembrava perfetto – bello, intelligente, colto – ma è finita malissimo. L’opinionista tv ha raccontato:

“Non voleva una donna altrettanto bella, intelligente e colta al suo fianco. Voleva un ascensore sociale. Uno strumento per arrivare alla popolarità. Proprio come i suoi predecessori ha iniziato a dirmi: “Se io facessi il Grande Fratello…”, “Se io andassi da Barbara d’Urso…”

Frasi alle quali Ambra Lombardo inizialmente non aveva dato peso ma quando poi tali uomini hanno capito la sua voglia di vivere una vita semplice e riservata l’hanno scaricata. La diretta interessata ha precisato:

“Non voglio che qualcuno ancora si vanti di avermi conquistato esponendomi come un trofeo. Non farò altro che aspettare, nella speranza che arrivi il miracolo che merito”

Ambra Lombardo e l’amore per Chicco Nalli

Ambra Lombardo ha chiarito che non intende adeguarsi alle sue coetanee, che si accontentano del primo uomo che le corteggia solo perché pensano che ormai il tempo stia passando velocemente e c’è il rischio di restare da sole. Ambra vuole attendere con certezza e convinzione l’uomo della sua vita.

L’uomo che riuscirà a farle dimenticare Kikò: la Lombardo non ha nascosto di aver sofferto parecchio per la fine di questo legame. Ambra ha ribadito di aver amato moltissimo l’esperto di bellezza. Quest’ultimo è però andato già avanti: ha infatti un nuova fidanzata, la cui identità è top secret. Nessun ritorno di fiamma invece tra Chicco e Tina Cipollari, come insinuato da qualcuno di recente.