Ambra e Kikò si sono lasciati, mistero sui motivi: “Meglio evitare”

Kikò e Ambra, è finita: i due ex gieffini si sono lasciati, mistero sul motivo della rottura

Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati, ora è ufficiale. Dopo alcuni gossip sui due ex gieffini, oggi è arrivata la conferma della rottura tra loro. Ambra e Kikò si sono conosciuti durante la 16esima edizione del Grande Fratello, andata in onda nel 2019. Tra i due è nato un bel feeling durante la breve permanenza di Ambra nella Casa, visto che è stata eliminata dopo due settimane di gioco, ma Kikò non è riuscito a dimenticarla. Poi il colpo di scena: Ambra è rientrata nella Casa per dire a Kikò che anche lei pensava tanto a lui e c’è stato il bacio da film. Si sono ritrovati dopo il Grande Fratello e la relazione è proseguita lontana dai riflettori, seppure con qualche attacco davanti alle telecamere di Pomeriggio 5, per esempio. Non proprio tutti credevano in questa coppia, che oggi è ufficialmente scoppiata.

Ambra e Kikò si sono lasciati, lei conferma la rottura ma non svela i motivi

Ci potrebbe essere un ritorno di fiamma, ma al momento Ambra Lombardo ha confermato la fine della storia con Kikò Nalli. La conferma è arrivata dalle pagine di Di Più: “Si è finita. Non voglio dire altro. Per adesso preferisco non parlare. Più avanti sì, senza problemi. Ora, per rispetto, meglio evitare”. Sui motivi insomma è rimasta vaga e misteriosa, anzi non ha proferito proprio parola. Una scelta ben precisa, quella di Ambra: “Al momento non voglio spiegare. Preferisco che lo spieghi lui”. Cosa potrebbe aver fatto o detto Kikò? Perché la sua ex fidanzata vuole che sia lui a spiegare i motivi della rottura? Le parole della professoressa, ora volto di CR4 – La repubblica delle donne, lasciano infatti pensare che potrebbe essere stato Kikò a sbagliare nei suoi confronti. Altrimenti perché passargli la palla?

Ambra e Kikò non stanno più insieme, perché è finita?

Staremo a vedere se lui se la sentirà nei prossimi giorni di spiegare i motivi, visto che solo qualche giorno fa si era detto stufo del gossip. I fan però vogliono sapere perché Kikò e Ambra si sono lasciati, quindi potrebbero non mollare la presa così facilmente. E se Kikò non dovesse intervenire, a quel punto, chissà, Ambra con una nuova intervista chiarirà meglio ai fan perché è stata messa la parola fine a questo amore.