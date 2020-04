Ambra e Kikò, lei non lo ‘segue’ più. Nalli: “Facessero quel che gli pare”

Ambra Lombardo e Kikò Nalli, lei smette di seguire lui. L’ex marito di Tina Cipollari: “Facessero quello che gli pare”

Ambra Lombardo e Chicco Nalli come stanno? La Professoressa dell’ultimo Grande Fratello Nip e l’ex marito di Tina Cipollari, che hanno allacciato una love story proprio nel reality Mediaset, da diverso tempo non si mostrano più assieme né seminano alcun segnale a riguardo della loro relazione. Difesa della privacy o c’è sotto dell’altro? Nel frattempo su Instagram la siciliana ha smesso di seguire Kikò. GossipeTv ha raggiunto telefonicamente Nalli che ha tagliato corto sull’argomento. Pare che la storia d’amore viva un momento non facile. O addirittura sembra che sia giunta al capolinea.

Kikò risponde sulle voci di crisi con Ambra

GossipeTv ha raggiunto l’ex marito di Tina Cipollari per capire come si sta sviluppando il rapporto con la Professoressa. A domanda diretta sul fatto che la Lombardo gli abbia tolto il segui dai social e sul fatto che da diverso tempo non si ha alcun cenno sul prosieguo della storia, Nalli ha replicato: “Non mi interessa più il gossip, facessero quello che gli pare. Ho cose molto più importanti da affrontare in questo momento”. Una risposta che lascia poco spazio alle interpretazioni: in questo periodo Nalli ha la testa altrove (in effetti il momento è drammatico per l’intero Paese); dall’altro lato non c’è alcuna conferma che la storia con la Lombardo stia continuando. Anzi, quel “facessero quel che gli pare” lascia intendere diverse cose. Insomma, dalla serie: “Chi ha orecchie per intendere, intenda”.

Ambra e Chicco Nalli: quando il gossip mormora

Kiko e Ambra si sono conosciuti all’ultima edizione del GF Nip, condotta da Barbara d’Urso. Dopo il reality la relazione è decollata e le pagine di cronaca rosa si sono sbizzarrite. Qualche mese fa sembrava che la storia fosse giunta al capolinea, ma sia Ambra sia Nalli hanno poi smentito la rottura. Di mezzo anche un caso gossipparo che ha coinvolto Gaetano Arena, altro ex gieffino. La vicenda che sussurrava di una tresca tra la Professoressa e Arena, all’insaputa di Kikò, si è presto sgonfiata, venendo smentita da tutte le parti in causa.