Ambra e Kikò, parla Gaetano Arena: i rapporti oggi e il legame con Corona

Ambra e Kikò Nalli, parla Gaetano Arena: in che rapporti sono rimasti. Spazio poi a Fabrizio Corona: il legame con l’ex re dei paparazzi

Ora che si sono calmate le acque, Gaetano Arena, ospite nella trasmissione condotta da Manila Gorio, ‘Il Punto’ (Antenna sud), è tornato a parlare della querelle gossippara che ha tenuto banco nei mesi scorsi. Quella che l’ha visto coinvolto con i suoi ex compagni di viaggio al Grande Fratello Nip, Ambra Lombardo e Kikò Nalli. La storia è nota: uscirono delle foto in una bar della professoressa e del giovane. Addirittura un bacio, poi risultato finto. Nel polverone, ci fu anche una rissa tra Arena e il paparazzo Alex Fiumara. Gaetano ha inoltre chiarito in che rapporti è con Fabrizio Corona, con il quale ha collaborato professionalmente.

L’ex concorrente del gieffe su Ambra e Nalli: “Chiusi tutti i rapporti dopo il caos mediatico”

“Con Ambra e Kiko i rapporti si sono definitivamente chiusi dopo il caos mediatico che ci ha travolti”, ha dichiarato Arena , aggiungendo: “Ribadisco che non sono stato io a chiamare i fotografi per realizzare quella paparazzata potrei pensare che sia stata lei a farlo visto che lei aveva deciso esattamente dove sedersi. Ma a parte ciò ora voglio voltare pagina ho perso due amici a cui tenevo particolarmente”. Versione molto differente rispetto a quella di Nalli e della professoressa, che si sono sempre detti estranei a qualsivoglia loro coinvolgimento gossipparo nella vicenda. Spazio anche alla lite con Fiumara: “Il paparazzo mi stava troppo addosso e ho reagito in quel modo. Sono pentito di averlo fatto se tornassi indietro non lo rifarei”.

“Non sono uguale a Fabrizio, ho lavorato con lui, è un amico ma non sono un suo clone”

Gaetano ha poi chiarito quali sono stati e quali sono a oggi i rapporti con Fabrizio Corona, con cui ha lavorato in passato. “Non sono uguale a Fabrizio, ho lavorato con lui, è un amico ma non sono un suo clone”, ha chiarito l’ex gieffino