Ambra e Kikò, addio annunciato: Tina non c’entra nulla, nemmeno il gossip

Nelle scorse ore, Ambra Lombardo, attraverso le pagine del magazine Nuovo, ha annunciato di aver troncato la relazione con Chicco Nalli, sempre che non arrivi una smentita dalla stessa professoressa, come già accaduto in passato. Eh sì, perché l’ex gieffina e l’hair stylisist, che in questi mesi hanno preso gusto a criticare la cronaca rosa, sono quelle stesse persone che pare che ci abbiano giocato non poco con il gossip. Non sono certo i primi personaggi a divertirsi con le dinamiche del chiacchiericcio, che per definizione non è infallibile. Certo è che un conto è sguazzarci dentro un poco (non c’è nulla di male), un altro è dire che non si vuole avere nulla a che fare con il can can rosa e poi trovarcisi spesso dentro. Giusto per intenderci: c’è una sfilza infinita di persone che con la cronaca rosa non ci vuole avere a che fare. E infatti difficilmente finisce sulle copertine o a rilasciare interviste ai magazine a cadenza mensile. Esempi? Forse il più emblematico è quello di Riccardo Scamarcio (ma ce ne sono molti altri)….

Ambra e Kikò, siamo sicuri che non volevano essere chiacchierati dal gossip?

Qualche mese fa l’attore è finito dentro al gossip perché Sarcina, suo amico, ha dichiarato che la sua ex moglie Clizia Incorvaia lo aveva tradito proprio con lui. E il divo ‘nostrano’ che ha fatto per non entrare nel turbine mediatico ‘rosa’? Semplice: zero interviste sulla questione, zero ospitate in tv, zero dichiarazioni social. Il caso si è sgonfiato in fretta, almeno pubblicamente (nel privato Scamarcio avrà affrontato a modo suo la vicenda). Insomma, un esempio emblematico di chi realmente vuole tenersi lontano dalle dinamiche gossippare. Altro esempio? Marica Pellegrinelli, da quando si è lasciata con Eros, è stata parecchio chiacchierata. Ora si sussurra che abbia un flirt con Borriello, prima lo ha avuto con l’imprenditore Charley Vezza. Quante interviste ha rilasciato sulla sua vita sentimentale dopo la fine del matrimonio? Zero. Per farla breve, il gossip sta alle calcagna di quelle stesse persone – chi più chi meno – che lo alimentano. Esempio al contrario? Se Belen avesse voluto più anonimato dopo la fine della love story con De Martino non si sarebbe fatta fotografare con Gianmaria Antinolfi per ritrovarsi su tutte le copertine il giorno successivo. Almeno l’argentina, che tutto è fuorché non acuta, non si mette a inveire contro la cronaca rosa. Per Kikò e Ambra la questione è un po’ differente perché in diverse occasioni hanno storto il naso…

Chicco Nalli e Tina, il gossip che non c’è

Nalli e la Lombardo a più riprese hanno ‘sferzato’ siti e riviste che hanno scritto della loro relazione, facendo intendere di non volere prestarsi al gossip. Siamo sicuri però che davvero non volevano essere chiacchierati? Perché la sensazione è un’altra. Così come c’è l’impressione che la relazione sia finita da tempo e non da poco come ha detto Ambra. E se così fosse perché non dirlo prima? Su una cosa Kikò ha avuto pienamente ragione: quando si è adirato sulla voce che lo voleva di nuovo vicino all’ex moglie Tina Cipollari. Voce che si è rivelata infondata e che coinvolgeva indirettamente i tre figli dell’hair stylilst e dell’opinionista, nonché Vincenzo, fidanzato di quest’ultima. Questa però è un’altra storia. Quella di Kikò e Ambra invece si è conclusa. E stavolta sembra per davvero.