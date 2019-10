Ambra e Marco NON sono tornati insieme dopo Matrimonio a prima vista

Ambra e Marco si sono lasciati dopo Matrimonio a prima vista 6 mesi dopo

Nessun colpo di scena a Matrimonio a prima vista tra Ambra e Marco. Contrariamente a quanto trapelato sui social network nei giorni scorsi i due non sono tornati insieme dopo la fine delle registrazioni. Qualcosa tra i due è però effettivamente cambiato. Quando Ambra ha confermato il divorzio, Marco ha chiarito che non era interessato ad altro, di certo non ad un’amicizia. Un mese dopo la fine della trasmissione Ambra si è presentata a casa di Marco e i due hanno avuto modo di parlare a lungo e confrontarsi. Alla fine Marco ha scelto di regalare la sua amicizia ad Ambra, e oggi la coppia è unita da stima e affetto.

Ambra non ha mai provato nulla di più per Marco

In Matrimonio a prima vista 6 mesi dopo Ambra ha ammesso – per l’ennesima volta – di non aver mai provato nulla per Marco. Nella giovane non è scattata nessuna scintilla, nessuna attrazione, e questo ha compromesso in qualche modo tutto il rapporto dei due davanti alle telecamere. Al contrario Marco è sempre stato interessato ad Ambra ma alla fine ha scelto di accontentarsi della sua amicizia.

Matrimonio a prima vista 6 mesi dopo su Real Time

Lo speciale 6 mesi dopo di Matrimonio a prima vista è disponibile da martedì 29 ottobre sulla piattaforma streaming D Play Plus. In chiaro, su Real Time, verrà invece mandato in onda martedì 5 novembre.