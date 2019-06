Ambra e Kiko zittiscono Emanuela Tittocchia: “Questa cosa è vera”

Emanuela Tittocchia contro Ambra e Chicco Nalli a Pomeriggio 5

Dopo l’uscita di Chicco Nalli dal Grande Fratello 16 è ufficialmente iniziata la relazione tra l’hair stylist di Sabaudia e la professoressa Ambra Lombardo. Una relazione alla quale, però, ancora in pochi riescono a credere davvero. Tra i detrattori pure l’attrice Emanuela Tittocchia che, senza peli sulla lingua, ha avuto qualcosa da ridire sulla nuova coppia a Pomeriggio 5. In particolare l’opinionista di Barbara d’Urso non riesce a fidarsi del tutto di Ambra, soprattutto dopo che ha cominciato a mostrare un vero interesse nei confronti di Kiko solo dolo la sua eliminazione dal reality show.

Chicco Nalli si difende dalle accuse di Emanuela Tittocchia

Le illazioni di Emanuela Tittocchia a Pomeriggio 5 non sono piaciute a Kiko, che ha subito zittito l’attrice sottolineando che quello che sta nascendo con Ambra Lombardo è un sentimento vero e sincero. “Emanuela ti chiedo una cortesia: ho 49 anni e so gestire la mia vita. Non permetto a nessuno di giudicare una cosa che sta nascendo. Lasciate che il tempo passi“, ha puntualizzato l’ex marito di Tina Cipollari. E quando Emanuela ha fatto notare che Ambra ha lasciato il suo fidanzato per Chicco solo dopo la sua uscita al Grande Fratello, la Lombardo ha replicato: “Fortunata te che non ti è mai successo qualcosa del genere”.

Ambra Lombardo ha lasciato il suo fidanzato per Kiko

Prima di intraprendere una nuova relazione con Chicco Nalli, Ambra Lombardo ha chiuso il suo precedente rapporto amoroso. Una scelta non facile da compiere, ma che l’insegnante di latino ha fatto sulla scia del forte sentimento che ha cominciato a provare per Kiko. “Per me e Ambra questa cosa è vera”, ha chiarito Nalli sempre a Pomeriggio 5. “Un uomo di quasi 50 anni sa vedere lungo e bene. Datemi il tempo di vivere una donna”.

Taylor Mega approva la nuova coppia del Grande Fratello

Se Emanuela Tittocchia ha qualche dubbio a riguardo, diverso il pensiero di Taylor Mega. La web influencer si è detta favorevole alla nuova coppia formata da Kiko e Ambra: “Avete la mia benedizione, siete stupendi”.