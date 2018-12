Ambra Angiolini e Allegri, shopping romantico in vista del matrimonio

L’attrice e l’allenatore della Juventus paparazzati mano nella mano mentre acquistano le fedi?

Shopping romantico per Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Come mostrano le immagini pubblicate Diva e Donna, l’attrice e l’allenatore della Juventus sono sempre più affiatati ed innamorati. I due stanno insieme ormai da due anni e in queste ultime settimane si è parlato addirittura di nozze. Gli scatti apparsi sul settimanale mostrano la coppia a caccia di regali preziosi. L’attrice e il mister sono stati infatti pizzicati per le vie di Milano mentre fanno acquisti all’interno di una famosa boutique di gioielli. Indifferenti alla presenza dei paparazzi, i due si mostrano innamorati e felici. Proprio come due piccioncini, Ambra e il mister si tengono per mano, si abbracciano e si scambiano anche una serie di baci appassionati. La storia d’amore, su cui in pochi forse avrebbero scommesso, va avanti a gonfie vele tanto che si parla di nozze imminenti. Forse i due sono entrati nell’elegante gioielleria milanese proprio per scegliere le fedi.

Ambra e il mister pronti ad allargare la famiglia: rumors sulla gravidanza

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri pronti a pronunciare il fatidico sì. Dopo due anni d’amore, l’attrice e l’allenatore sarebbero ormai ad un passo del matrimonio. Secondo le indiscrezioni, non confermate dai diretti interessati, le nozze potrebbero essere celebrate già la prossima estate. Giugno dovrebbe essere il mese prescelto. Indifferenti al gossip e ai rumors, i due si mostrano sempre più innamorati e felici. Nelle scorse settimane si è parlato molto anche di una possibile gravidanza dell’attrice. La coppia è dunque pronta ad allargare la famiglia? Lui è già papà di Valentina e Giorgio mentre Ambra è mamma di Jolanda e Leonardo, nati dalla sua lunga storia d’amore con Francesco Renga.

Ambra Angiolini e Allegri: pronti per il sì

Dopo la fine della lunga relazione con Francesco Renga, Ambra Angiolini ha ritrovato il sorriso accanto al nuovo compagno. In tanti non credevano alla possibilità che la relazione con Massimiliano Allegri potesse durare, tanto da arrivare a parlare di matrimonio. I due invece appaiono ogni giorno più affiatati e presto potrebbero decidere di allargare la famiglia.