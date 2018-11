Ambra Angiolini incinta? Alcune immagini sembrano confermare (FOTO)

Ambra Angiolini incinta? Le ultime foto scattate per le vie di Milano sembrano confermare

Ambra Angiolini è incinta? Già durante la scorsa estate si parlava di una possibile gravidanza della nota attrice italiana. Da ormai molto tempo si trova tra le braccia di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Stanno insieme da due anni e in questi giorni si parla di nozze. Sembra proprio che Ambra e Massimiliano siano pronti a unirsi nel matrimonio. Ma non solo, potrebbero anche aver deciso di allargare la loro famiglia, con un figlio. A rivelarlo è la rivista Gente, con delle foto esclusive. In queste immagini è possibile vedere la coppia passeggiare per le vie di Milano, mano per la mano. Impossibile non notare la complicità che c’è tra loro. Osservando bene queste foto, il girovita di Ambra appare “morbido, marcato dalla cintura del cappotto ben chiuso”. Questo sembrerebbe proprio un indizio. L’attrice potrebbe aver deciso di proteggere la sua gravidanza da occhi indiscreti, proprio attraverso questo look. Non c’è ancora alcuna conferma o smentita da parte di entrambi.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri pronti ad allargare la loro famiglia?

Massimiliano è molto vicino alla sua Ambra e da buon cavaliere si rivela premuroso e attento. Porta lui stesso i pacchetti dello shopping, che la coppia ha fatto all’interno di un negozio dell’Adidas nel cuore di Milano. Questo gossip già da diverso tempo gira e sembra proprio che ai due non dispiacerebbe affatto accogliere un figlio. Entrambi sono già genitori, ma pare abbiano bisogno di riprovare quelle emozioni così speciali che può regalare solo l’arrivo di un figlio. Lui è papà di Valentina, fidanzata con Piero Barone de Il Volo, e di Giorgio. Ambra, invece, è mamma di Jolanda e Leonardo, nati dalla sua lunga storia d’amore con Francesco Renga.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri presto sposi? Sembra proprio di sì

L’arrivo di un figlio potrebbe rappresentare per la coppia il coronamento di un sentimento nato inaspettatamente. Infatti, nessuno si sarebbe aspettato di vedere Ambra e Massimiliano così uniti. Invece, il loro legame sembrerebbe farsi sempre più importante, al punto che entrambi sarebbero d’accordo a convolare a nozze. La loro storia d’amore è iniziata in Toscana e forse proprio qui decideranno di pronunciare il fatidico sì!